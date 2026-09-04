La Norvegia sequestra una nave da crociera russa per pagare i danni di guerra all’Ucraina

La Norvegia ha sequestrato una nave da crociera commerciale russa al largo dell’arcipelago delle Svalbard su richiesta della società petrolifera e del gas ucraina Naftogaz, che sta cercando di ottenere l’esecuzione di un lodo arbitrale di 4,22 miliardi di dollari relativo all’espropriazione di beni da parte della Russia in occasione dell’annessione della Crimea.

«Su richiesta del Gruppo Naftogaz, le autorità norvegesi hanno sequestrato la nave russa Professor Molchanov nel porto di Barentsburg, nelle Svalbard, nell’ambito degli sforzi globali volti a far rispettare la sentenza arbitrale ottenuta da Naftogaz e da altre società del Gruppo contro la Federazione Russa in relazione all’espropriazione illegale dei loro beni in Crimea, che la Russia ha annesso illegalmente nel 2014», ha dichiarato la società ucraina in un comunicato .

Nel 2023, un tribunale dell’Aia ha condannato la Russia a pagare a Naftogaz oltre 5 miliardi di dollari per le violazioni dei trattati da parte della Russia e per il sequestro dei beni di Naftogaz a seguito dell’annessione russa della Crimea nel 2014.

Naftogaz e il suo consulente legale internazionale Covington & Burling LLP hanno monitorato la nave “Professor Molchanov” per mesi e il lodo arbitrale è stato riconosciuto come esecutivo in Norvegia.

La nave è stata infine sequestrata al largo delle Svalbard dopo che il sequestro era stato ordinato dal Tribunale distrettuale di Nord-Troms e Senja in Norvegia il 31 agosto 2026. Il sequestro è stato disposto per «garantire l’esecuzione degli obblighi in sospeso della Federazione Russa ai sensi del lodo arbitrale, pari a circa 4,22 miliardi di dollari più interessi e spese», ha affermato Naftogaz.

«Continueremo a perseguire i beni russi in tutto il mondo fino a quando non sarà corrisposto il risarcimento assegnato a Naftogaz e alle altre società del Gruppo Naftogaz», ha dichiarato Sergii Fedorenko, amministratore delegato ad interim di Naftogaz.

La nave “Professor Molchanov” è di proprietà della Federazione Russa e viene utilizzata per crociere di spedizione commerciali, anche verso le Svalbard.

In base all’ordinanza del tribunale distrettuale norvegese, la nave non può lasciare la sua attuale posizione. Il governatore delle Svalbard è tenuto ad adottare le misure necessarie per impedire che la nave venga spostata. Considerando l’isolamento dell’arcipelago e la vicinanza alla Russia le precauzioni sono più che necessarie.