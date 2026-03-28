La NATO fa il pieno di fondi: tutti al 2% del PIL, ma l’industria riuscirà a produrre 145 miliardi di munizioni?

La NATO ha un “problema” di spesa, o per essere più precisi, di come trasformare l’abbondante liquidità in deterrenza reale. Per la prima volta nella storia recente dell’Alleanza Atlantica, il traguardo fatidico del 2% del PIL destinato alla Difesa è stato raggiunto, se non superato, da tutti i Paesi membri. Un successo politico indubbio, celebrato dal Segretario Generale Mark Rutte durante la presentazione del Rapporto Annuale 2025 a Bruxelles. Eppure, dietro i brindisi diplomatici e le rassicurazioni di facciata, si cela un dilemma prettamente industriale ed economico: abbiamo finalmente i fondi, ma chi produrrà materialmente i sistemi d’arma di cui l’Occidente ha disperatamente bisogno?

Rutte non ha usato mezzi termini, ammettendo con una dose di pragmatismo che, senza la pressione implacabile della precedente e attuale amministrazione di Donald Trump per porre fine al cronico “free-riding” (l’abitudine di appoggiarsi militarmente agli alleati) dei partner europei, questo risultato corale non sarebbe mai stato raggiunto. Gli Stati Uniti continuano a sorreggere l’architettura dell’Alleanza garantendo il 60% della spesa complessiva, ma il contributo di Europa e Canada ha registrato un balzo in avanti notevole del 20%, iniettando ben 94 miliardi di dollari aggiuntivi rispetto all’anno precedente.

Dal punto di vista macroeconomico, assistiamo a uno shock della domanda su vasta scala. La spesa militare si sta strutturalmente spostando dal mero mantenimento del personale e dalle operazioni correnti, verso il “procurement” (gli appalti) e la ricerca e sviluppo di nuovi armamenti, in quella che gli esperti definiscono ormai la necessità di un Sesto Dominio della guerra basato sulle reti.

Secondo il REPEAD (il processo ricorrente per l’aggregazione della domanda della NATO), le necessità condivise per missili, bombe, droni e sistemi di attacco di precisione in profondità ammontano all’enorme cifra di 145 miliardi di dollari. Una torta mastodontica che farà certamente gola ai dirigenti dell’industria della difesa su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma che pone un interrogativo stringente sulla reale capacità di offerta del nostro sistema produttivo.

Settore di Analisi Dati Emersi dal Rapporto 2025 Obiettivo Spesa 100% dei Paesi membri ha raggiunto il 2% del PIL Contributo USA 60% della spesa totale dell’Alleanza Incremento EU/Canada +20% (pari a 94 miliardi di dollari addizionali) Valore Domanda REPEAD 145 miliardi di dollari in munizioni e sistemi Aree di Sviluppo 2025 Dominio marittimo, sistemi ISR, requisiti terrestri

Qui entra in gioco l’attrito formidabile tra la volontà politica dei governi e la realtà fattuale dei poli industriali. Armin Papperger, CEO del colosso tedesco Rheinmetall, ha recentemente gelato gli entusiasmi dichiarando in un’intervista che, a causa dei continui prelievi per sostenere i conflitti in corso, i magazzini di munizioni europei, americani e mediorientali sono rimasti desolatamente vuoti.

Rutte ha cercato di gettare acqua sul fuoco, riconoscendo le evidenti criticità, ma sottolineando come, rispetto a un paio di anni fa, la produzione sia aumentata addirittura di sei volte. Il problema, ben noto a chi mastica di economia reale, è che un incremento relativo della produzione non basta a coprire una domanda assoluta che è letteralmente esplosa. La base industriale della difesa, smantellata, delocalizzata o fortemente ridimensionata negli anni sereni dei “dividendi della pace”, non sta semplicemente producendo abbastanza per assecondare questo nuovo e improvviso ciclo di riarmo.

Il vertice NATO del prossimo anno vedrà la produzione di armamenti come priorità assoluta, segnando un passaggio definitivo dalle strategie geopolitiche alle più prosaiche, ma vitali, catene di montaggio. Sia a Washington, dove Trump ha già incontrato i principali fornitori americani per serrare i ranghi, sia in Europa, dove Rutte tesse le tele con i vertici industriali e leader nazionali come Emmanuel Macron, il mantra è accelerare i ritmi.

Tuttavia, non basta stanziare miliardi di euro su un foglio di calcolo Excel per far apparire stabilimenti, operai specializzati, semiconduttori e propellenti dal nulla. L’iniezione di liquidità pubblica sta sicuramente stimolando il settore, ma i persistenti colli di bottiglia dal lato dell’offerta rischiano di trasformare questo tesoretto in semplice inflazione settoriale, facendo lievitare i costi dei singoli armamenti piuttosto che generare una diffusa deterrenza militare. La caccia alle munizioni è ufficialmente aperta, ma la capacità di forgiarle in tempi utili resta la vera, grande incognita del nostro decennio.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link