La “lunga mano” del blocco USA: petroliera venezuelana intercettata nell’Oceano Indiano dopo un inseguimento globale

Gli Stati Uniti dimostrano di poter colpire ovunque: la Marina USA ferma la Aquila II carica di greggio per la Cina a migliaia di chilometri dai Caraibi. Hegseth: “Finirete il carburante prima di seminarci”.

Non esistono più “porti sicuri” o rotte abbastanza lunghe per sfuggire al blocco navale imposto da Washington. È questo il messaggio, neanche troppo velato, che arriva dall’Oceano Indiano, dove le forze militari statunitensi hanno intercettato e abbordato la petroliera Aquila II. L’operazione, confermata lunedì dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth, segna un punto di svolta nella strategia di contenimento del Venezuela: le sanzioni non si fermano ai Caraibi, ma viaggiano con le navi della US Navy, ovunque esse vadano.

Ecco un video el dipartimento della difesa:

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world. Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

“Ha corso, noi l’abbiamo seguita”

L’azione è stata descritta con toni che non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche. In un post sulla piattaforma X, Hegseth ha dichiarato: “Durante la notte, le forze militari statunitensi hanno condotto un diritto di visita, interdizione marittima e abbordaggio sulla Aquila II senza incidenti. Ha corso, e noi l’abbiamo seguita”.

Il contesto è quello di una tensione ormai alle stelle. Dopo il raid militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro il mese scorso a Caracas, gli Stati Uniti hanno stretto ulteriormente la morsa sulle esportazioni di Caracas. Non si tratta più solo di sanzioni economiche su carta, ma di un blocco fisico, attivo e cinetico.

La Aquila II non è stata fermata al largo delle coste venezuelane, ma è stata braccata per metà del globo. Secondo quanto riferito dal Segretario, la nave operava in spregio alla “quarantena dei vascelli sanzionati nei Caraibi”. La terminologia usata da Hegseth è significativa e rievoca un linguaggio d’altri tempi, parlando esplicitamente di “Department of War” (Dipartimento della Guerra) che ha “tracciato e cacciato questa nave dai Caraibi all’Oceano Indiano”.

La frase lapidaria che chiude la questione è un avvertimento per tutti gli altri naviganti che tentano di aggirare il blocco:

“Finirete il carburante molto prima di riuscire a seminarci”.

I numeri dell’operazione

L’operazione non ha solo un valore simbolico, ma un impatto economico tangibile sulle casse della compagnia statale PDVSA e, di riflesso, sui creditori internazionali (leggi: Cina). Ecco i dettagli tecnici della spedizione interrotta:

Nave: Suezmax tanker Aquila II.

Suezmax tanker Aquila II. Partenza: Acque venezuelane, inizio gennaio.

Acque venezuelane, inizio gennaio. Carico: Circa 700.000 barili di greggio pesante venezuelano (la produzione quotidiana del Venezuela).

Circa di greggio pesante venezuelano (la produzione quotidiana del Venezuela). Destinazione: Cina.

Cina. Status della flotta: La nave faceva parte di una flottiglia che ha tentato di forzare il blocco. La maggior parte delle altre petroliere è rientrata in Venezuela o è già stata sequestrata dagli USA.

Il messaggio geopolitico: proiezione di potenza globale

L’aspetto più rilevante di questa notizia, che piaccia o meno, è la capacità di proiezione della forza statunitense. Non siamo di fronte a un semplice pattugliamento costiero. L’inseguimento dai Caraibi all’Oceano Indiano dimostra una volontà politica e una capacità logistica di applicare le sanzioni indipendentemente dall’area geografica.

Washington sta dicendo al mondo – e in particolare ai partner commerciali del Venezuela membri dell’Oceano Indiano e del Pacifico – che la distanza non garantisce l’immunità. Se una nave viola il blocco, il Pentagono è disposto ad attendere e inseguire per migliaia di chilometri pur di far rispettare il divieto.

È un approccio muscolare, tecnicamente impeccabile e costoso, che conferma come la dottrina della “quarantena” sia ormai globale. Resta da vedere come reagirà Pechino, destinataria mancata di quel greggio, di fronte a un’interdizione avvenuta così lontano dalle acque americane, ma, per ora, la US Navy ha dimostrato di avere il carburante (e la pazienza) per arrivare ovunque.