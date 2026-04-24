La Locomotiva Tedesca si schianta: l’indice Ifo crolla ai minimi dal 2020. La crisi iraniana soffoca l’Economia

La gelata di aprile non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti. L’economia tedesca, un tempo orgoglioso motore d’Europa, sta perdendo colpi a una velocità allarmante. L’indice Ifo sul clima aziendale — il termometro più affidabile della salute economica della Germania — è precipitato a 84,4 punti questo mese, contro gli 86,3 di marzo. Per trovare un dato altrettanto disastroso dobbiamo riavvolgere il nastro fino a maggio 2020, quando il mondo intero era paralizzato dai lockdown pandemici.

Oggi, però, il virus che infetta i bilanci aziendali ha nomi diversi: geopolitica e inflazione. La crisi legata all’Iran sta colpendo duramente, generando un’ondata di incertezza che, per usare le parole di Klaus Wohlrabe dell’Istituto di Monaco, “si sta divorando l’economia tedesca”. Le aspettative sono crollate e la valutazione della situazione attuale peggiora. Non si salva letteralmente nulla.

Intanto qui il business climate index generale (da Tradingeconomics):

Mentre qui ci sono le aspettative (sempre da Tradingeconomics).

Comunque la si voglia vedere, è sempre un disastro.

La radiografia del disastro: tutti i settori in Rosso

L’analisi settoriale, basata su 9.000 report mensili di dirigenti d’azienda, ci restituisce la fotografia di un sistema produttivo in affanno sistemico:

Manifatturiero: Il cuore pulsante dell’export tedesco batte a rilento. L’industria chimica, ad alta intensità energetica e sensibile agli shock geopolitici, guida il pessimismo. Ritornano, come un incubo dal passato recente, le strozzature nell’approvvigionamento dei prodotti intermedi.

Il cuore pulsante dell’export tedesco batte a rilento. L’industria chimica, ad alta intensità energetica e sensibile agli shock geopolitici, guida il pessimismo. Ritornano, come un incubo dal passato recente, le strozzature nell’approvvigionamento dei prodotti intermedi. Servizi e Logistica: Il calo qui è stato altrettanto significativo. La logistica è sotto una pressione tremenda, vittima del rallentamento del commercio globale e dei costi operativi in crescita. Le prospettive per i prossimi sei mesi sono descritte come “fosche”.

Il calo qui è stato altrettanto significativo. La logistica è sotto una pressione tremenda, vittima del rallentamento del commercio globale e dei costi operativi in crescita. Le prospettive per i prossimi sei mesi sono descritte come “fosche”. Vendita al Dettaglio: La tempesta perfetta per i consumi. Da un lato i prezzi che mordono il potere d’acquisto, dall’altro la paura del futuro. I rivenditori temono che l’inflazione persistente induca i cittadini a una drastica e duratura moderazione negli acquisti.

La tempesta perfetta per i consumi. Da un lato i prezzi che mordono il potere d’acquisto, dall’altro la paura del futuro. I rivenditori temono che l’inflazione persistente induca i cittadini a una drastica e duratura moderazione negli acquisti. Edilizia: Il crollo della fiducia nel settore edile è forse il dato più drammatico. Le aspettative sono precipitate di quasi 10 punti. I tassi di interesse elevati e i costi dei materiali hanno di fatto paralizzato i cantieri. Le speranze di ripresa sono, per ora, totalmente svanite.

Ecco

I Dati del Declino

Per comprendere la magnitudo della caduta, basta osservare l’andamento del clima economico generale e dei bilanci destagionalizzati nei vari settori. L’orologio del ciclo economico Ifo ci colloca inequivocabilmente nel quadrante della “Crisi”, con valutazioni sulla situazione attuale e aspettative entrambe nettamente inferiori alla media storica.

Settore Economico Gennaio 2026 Febbraio 2026 Marzo 2026 Aprile 2026 Germania (Totale) -8,4 -6,6 -11,4 -15,6 Manifatturiero -12,1 -11,4 -14,4 -15,5 Servizi -2,6 +0,1 -5,1 -11,0 Commercio -21,1 -21,9 -24,6 -32,6 Edilizia -14,3 -15,5 -15,0 -24,0

Fonte: Indagini aziendali ifo (Valori di bilancio destagionalizzati).

Ricadute Economiche: Il Ritorno dello Spettro della Stagflazione

Dal punto di vista macroeconomico, ci troviamo di fronte a un manuale di stagflazione: stagnazione economica (o peggio, recessione) unita a tensioni inflazionistiche di origine esterna. La crisi iraniana e le strozzature logistiche agiscono sul lato dell’offerta, alzando i costi di produzione. Al contempo, il calo del potere d’acquisto deprime la domanda interna, come dimostra il collasso del commercio al dettaglio.

In teoria la situazione richiederebbe una risposta immediata. Affidarsi unicamente a politiche monetarie restrittive (tassi alti) per combattere un’inflazione trainata da shock di offerta rischia di uccidere definitivamente il paziente, come dimostra il crollo dell’edilizia (-24,0). La Germania — e di riflesso l’intera Europa — ha bisogno di politiche industriali espansive e di un intervento statale mirato per sostenere i settori strategici in difficoltà, superare i colli di bottiglia logistici e difendere il potere d’acquisto della classe media. Continuare con il dogma del rigore in una fase di contrazione globale autoinflitta potrebbe trasformare questo raffreddamento in una glaciazione strutturale, con ricadute devastanti anche per i fornitori italiani incatenati alla filiera tedesca.