La liberazione silenziosa dall dollaro: l’incredibile miracolo dell’Uruguay che spiazza il Sudamerica

Per generazioni intere di sudamericani, il copione è sempre stato tragicamente identico: svegliarsi la mattina con il terrore di aver perso i risparmi di una vita a causa dell’ennesima svalutazione o di un’inflazione impazzita. In questa parte del mondo, rifugiarsi nel dollaro americano non è mai stata una scelta da speculatori, ma l’unico istinto di sopravvivenza per non finire sul lastrico.

Eppure, proprio nel cuore di un continente abituato a considerare la propria moneta carta straccia, sta accadendo l’impensabile.

L‘Uruguay ha deciso di compiere una piccola rivoluzione senza sparare un colpo e senza emettere decreti d’emergenza: sta tornando a fidarsi della propria moneta, il peso. Mentre nella vicina Argentina il presidente Javier Milei predica la dollarizzazione totale come unica medicina per curare decenni di disastri, Montevideo sta dimostrando che un’altra via esiste. e si prepara ad emettere più debito in pesos uruguayani. Una via che non richiede di consegnare la propria sovranità monetaria alla Federal Reserve di Washington.

I numeri dello strappo

I risultati di questa strategia iniziano a farsi sentire sui mercati e nelle tasche dei cittadini:

Gli investimenti in titoli di Stato in pesos sono triplicati in appena due anni, superando i 14 miliardi di pesos (circa 350 milioni di dollari). Poco, rispetto alle emissioni occidentali, ma il Paese è relativamente piccolo.

superando i 14 miliardi di pesos (circa 350 milioni di dollari). Poco, rispetto alle emissioni occidentali, ma il Paese è relativamente piccolo. La quota di depositi bancari privati in valuta estera è scesa dal 73% al 69%: il dollaro resta maggioritario, ma la discesa è costante. La gente si fida di più della propria moneta nazionale.

Più della metà del debito pubblico emesso nel 2026 è a tasso fisso in pesos, senza indicizzazione all’inflazione, esattamente come avviene per buona parte del debito occidentale.

Intanto il cambio Dollaro – Pesos uruguaiano è piuttosto stabile:

La distanza con il resto della regione è impressionante, come mostrano i dati economici fondamentali:

Indicatore Uruguay Argentina Reddito pro capite ~28.000 $(livello Portogallo) 13.500 $ Inflazione annua ~4% (stabile nel target) Oltre il 50%, in calo Rischio Paese (Spread) 70 punti base Oltre 500 punti base Strategia monetaria De-dollarizzazione graduale Corsa alla dollarizzazione

Come si costruisce la fiducia senza obblighi

Far ripartire la fiducia in una valuta locale dopo decenni di paura non è un’operazione che si fa per legge. Se provi a vietare il dollaro per decreto, ottieni solo mercati neri e fughe di capitali all’estero.

L’Uruguay ha scelto la strada opposta: rendere conveniente usare la moneta nazionale. La banca centrale guidata da Guillermo Tolosa ha difeso la stabilità dei prezzi, tenendo l’inflazione vicina al 4% per tre anni di fila. Quando i prezzi non salgono ogni settimana, la gente smette di correre al cambio per disfarsi dei propri stipendi.

Accanto alla stabilità dei prezzi, sono nati strumenti finanziari accessibili a tutti. Piattaforme digitali come Prex, MercadoLibre e società di gestione come Balanz e Gletir hanno aperto fondi di risparmio in pesos accessibili anche a chi versa appena 1.000 pesos (circa 25 dollari). In questo modo, il piccolo risparmiatore non lascia i soldi fermi sul conto a tasso zero e ottiene un rendimento reale senza doversi accollare il rischio di cambio delle oscillazioni del dollaro.

Spezzare la catena del debito estero

La vera partita strategica si gioca però sui conti dello Stato. Per i paesi emergenti, indebitarsi in dollari equivale a mettersi un cappio al collo: basta una crisi internazionale o un rialzo dei tassi americani per raddoppiare il costo del debito estero.

Il responsabile del debito pubblico uruguaiano, Herman Kamil, ha spinto per emettere titoli in valuta nazionale. Oggi quasi il 57% dell’intero debito pubblico è denominato in pesos. Ancora più sorprendente è che gli investitori internazionali accettano obbligazioni a tasso nominale fisso, scommettendo che l’inflazione uruguaiana resterà bassa a lungo. Del resto il tasso d’aumento dei prezzi appare sotto controllo, soprattutto se confrontato con gli altri paesi sud-americani:

Il circolo virtuoso è evidente: più cresce il risparmio interno in pesos, meno lo Stato dipende dai prestiti in valuta straniera; meno debito in dollari si accumula, minore è il rischio che una svalutazione faccia fallire il Paese.

La strada per archiviare del tutto il biglietto verde resta lunga, perché il 69% dei conti correnti è ancora in valuta americana e la memoria delle vecchie crisi è dura a morire. Ma la lezione di Montevideo è limpida: per avere una moneta forte non serve rinunciare alla propria sovranità. Basta avere istituzioni serie, conti in ordine e il coraggio di dare valore al lavoro della propria gente.