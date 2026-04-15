La grande ritirata del retail: 7-Eleven chiude 645 negozi. L’inflazione e i costi spengono le vetrine

Il colosso dei minimarket 7-Eleven ha annunciato un massiccio piano di riorganizzazione in Nord America, un segnale inequivocabile dei tempi che cambiano per l’economia reale. Entro l’anno fiscale 2026, la capogruppo giapponese Seven & i Holdings chiuderà ben 645 punti vendita. Sebbene l’azienda persegua ancora un’espansione selettiva, le 205 nuove aperture previste non basteranno a compensare le serrande abbassate, portando la rete nordamericana a poco più di 12.200 unità, in calo rispetto alle oltre 13.000 del 2024.

Ecco i numeri principali della ristrutturazione:

Chiusure previste (Nord America): 645 negozi (alcuni convertiti in depositi all’ingrosso di carburante).

Nuove aperture (Nord America): 205 negozi.

Impatto sui conti: previsione di un calo dei ricavi globali del 9,4% per l’anno fiscale in corso (circa 59,5 miliardi di dollari).

Estero: in controtendenza, la divisione giapponese chiuderà 350 negozi per aprirne 550. Un turn over, ma al rialzo.

Le motivazioni dietro questa ritirata sono uno specchio fedele dell’attuale congiuntura macroeconomica. Nonostante i proclami ufficiali su un’economia “robusta”, i dati sui consumi raccontano una storia diversa. L’inflazione persistente ha funzionato come una tassa occulta, erodendo drammaticamente il potere d’acquisto, in particolare quello delle famiglie a basso e medio reddito, storicamente lo zoccolo duro dei convenience store, i negozi di vicinato con margine più elevato riuspetto alle soluzioni hard discount.

A deprimere ulteriormente la domanda aggregata si sono aggiunti gli shock geopolitici: il recente conflitto in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran ha scosso i mercati energetici, portando a un’impennata dei prezzi del carburante che ha letteralmente svuotato le tasche degli automobilisti prima ancora che potessero entrare nei negozi.

In risposta, la nuova dirigenza guidata dal CEO Stephen Hayes Dacus tenta di salvare i margini spostando il focus. L’obiettivo è incrementare l’offerta di cibi freschi e spingere sull’espansione del servizio di consegna “7NOW“. C’è da chiedersi quanto sia economicamente sostenibile il passaggio alle consegne a domiclio, senza un miglioramento tecnologico che venga a rendere il processo di raggiungimento del cliente più economicamente sostenibile, e questo senza considerare le ricadute sociali di questa evoluzione delle vendite al dettaglio.

Tuttavia, occorre mettere in evidenza come questo sia un altro aspetto del progressivo cambiamento del commercio al dettaglio, negli USA, ma non solo. Stiamo assistendo a una sempre minore presenza del commercio fisico a favore di quello online e a una progressiva desertificazione del commercio di prossimità, aggravata anche dai crescenti costi operativi e del personale. I negozi fisici faticano a reggere il peso di stipendi da adeguare all’inflazione e margini sempre più risicati.

Il risultato? Vetrine spente e quartieri meno serviti. Sostituire la capillarità fisica con le app di consegna può sembrare una modernizzazione inevitabile, ma la realtà è che la vita dei cittadini non sarà affatto più semplice: verranno a mancare presidi fisici immediati, accentuando la dipendenza dalla logistica centralizzata e impoverendo il tessuto sociale delle nostre città.