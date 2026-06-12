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La Germania blinda i cieli: scudo anti-drone nazionale. L’Italia resta a guardare?

La minaccia silenziosa dei droni su aeroporti e centrali elettriche spinge la Germania a creare uno scudo hi-tech nazionale. Un allarme per l’economia europea che l’Italia rischia di ignorare.

Pubblicato

18 minuti fa

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Il moltiplicarsi dei droni nei nostri cieli non è più una questione riservata agli appassionati di tecnologia. È ormai un tema centrale di sicurezza nazionale e di stabilità economica. In Germania, il numero di avvistamenti sospetti vicino a strutture importanti è in forte allarme. La risposta tedesca, però, non si è fatta attendere: è nato un piano d’azione nazionale che unisce le forze dello Stato e delle imprese private.

Per approfondire:

Il piano tedesco: unire i dati per difendersi

Il controllo del traffico aereo tedesco (DFS) ha capito che agire da soli è inutile. In occasione del salone aeronautico ILA di Berlino, ha annunciato una collaborazione con Hensoldt, azienda esperta in radar, e con il gruppo Deutsche Telekom. Insieme stanno creando un grande sistema di difesa connesso.

L’idea alla base è pratica e diretta: usare una piattaforma guidata dall’intelligenza artificiale per raccogliere tutte le informazioni disponibili. Il sistema unirà i dati provenienti dalle normali antenne dei telefoni cellulari con le letture dei radar e dei sensori fissi, già piazzati vicino ad aeroporti, centrali elettriche e basi militari.

  • Raccolta automatica: L’intelligenza artificiale unisce i dati di sensori diversi senza bisogno di intervento umano.

  • Mappa unica: Si crea uno schermo condiviso che mostra in tempo reale tutto ciò che vola a bassa quota nel Paese.

  • Azione rapida: Permette di bloccare la minaccia usando disturbatori di segnale (jammer) o inviando droni speciali dotati di reti da cattura.

Arndt Schoenemann, a capo di DFS, ha parlato in modo molto chiaro. Non ci sono ancora stati attacchi distruttivi, ma l’uso di droni per spiare o disturbare è già l’inizio di una “guerra ibrida”, ovvero un conflitto fatto di attacchi nascosti e non dichiarati. Per difendersi, i tedeschi vogliono superare la loro stessa burocrazia e le liti tra enti locali, puntando su un comando centrale.

Le ricadute economiche: l’investimento statale che fa crescere il mercato

Dal punto di vista economico, bloccare un grande aeroporto o una centrale elettrica, anche solo per un pomeriggio, brucia milioni di euro. Proteggere queste reti non è una spesa a fondo perduto, ma un investimento reale. Lo Stato interviene per garantire che l’industria continui a produrre senza subire danni. Questo è un chiaro esempio di come la spesa pubblica per la sicurezza possa spingere la ricerca e l’innovazione privata.

Inoltre, creare questo “scudo” è il primo passo per far decollare la cosiddetta economia a bassa quota. Parliamo di consegne merci, ispezioni agricole e trasporti veloci fatti con piccoli velivoli senza pilota. Un settore dove la Cina sta già investendo in modo massiccio. Se lo spazio aereo è controllato e sicuro, le aziende private possono investire i loro capitali senza paura. Si creano così nuovi posti di lavoro e servizi utili alla comunità.

Missile -drone BBDA

Tecnologie a confronto e la via economica

Per difendersi, non esiste un solo strumento magico, ma un mix di tecnologie. Ecco le principali:

StrumentoCome funzionaVantaggio principale
Radar (es. SPEXER)Usa onde radio per trovare oggetti a grande distanzaMolto preciso anche di notte e col maltempo
Telecamere termiche“Vede” il calore dei motori del droneConferma visivamente il bersaglio
Sensori acusticiMicrofoni intelligenti che ascoltano il ronzio delle elicheCostano poco e sono facili da installare
Dati telefoniciAnalizza i segnali radio tra drone e pilotaUsa la rete civile che esiste già

La lezione ucraina e il solito ritardo italiano

La cronaca recente ci insegna molto. In Ucraina, per difendersi, hanno capito che non servono per forza radar costosissimi. Hanno creato reti di semplici sensori acustici: microfoni collegati tra loro che triangolano il suono e avvisano se sta arrivando un pericolo. L’intelligenza artificiale pulisce il rumore di fondo e riconosce il tipo di drone. È una soluzione a basso costo ma estremamente efficace.

Oliver Dörre, amministratore delegato di Hensoldt, ha spiegato che la rete tedesca sarà aperta e accetterà i sensori di qualsiasi produttore.

E l’Italia? Da noi, come spesso accade, prevale l’arte del rinvio. Il nostro Paese è ricco di aree sensibili, porti e poli industriali che andrebbero protetti. Iniziare a progettare una rete di controllo nazionale, partendo magari proprio dai sensori sonori gestiti dall’intelligenza artificiale, sarebbe una mossa saggia ed economica. Ci proteggerebbe dai rischi e ci preparerebbe per la nuova economia dei droni. Purtroppo, la sensazione è che si preferisca organizzare lunghe riunioni di studio, o iniziative frazionali,  piuttosto che passare all’azione.

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