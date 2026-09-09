La fisica dei fluidi va in frantumi: l’intelligenza artificiale trova la falla nelle equazioni di Navier-Stokes

La matematica che descrive il mondo reale potrebbe contenere un errore di fondo, o perlomeno un punto cieco colossale. E a scovarlo non è stato un professore della Sorbona o di Princeton, ma un esercito invisibile di algoritmi.

OpenAI ha annunciato di aver dimostrato che le celebri equazioni di Navier-Stokes, le formule che da quasi due secoli governano la nostra comprensione di come scorrono l’aria e l’acqua, possono letteralmente “rompersi”. In determinate condizioni, la velocità di un fluido può schizzare all’infinito in un tempo finito. La fisica classica del “continuo”, semplicemente, crolla.

Il dogma del moto continuo: cos’è il problema di Navier-Stokes

Formulate a metà dell’Ottocento da Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes, queste equazioni differenziali applicano il secondo principio della dinamica di Newton (F = ma) ai fluidi. Il loro assunto fondamentale è che liquidi e gas possano essere trattati come un mezzo continuo, senza preoccuparsi del fatto che la materia sia in realtà composta da atomi discreti.

Nel 1934 il matematico francese Jean Leray scoprì che le equazioni ammettevano soluzioni cosiddette “deboli”. Rimaneva però un dubbio atroce: un fluido che parte calmo e liscio, rimane liscio per sempre o può sviluppare improvvisamente una “singolarità”?

In termini pratici, una singolarità significa che la velocità interna cresce senza alcun limite, diventando infinita. Se ciò accade, le formule matematiche smettono di descrivere la realtà fisica.

Nel 2000 il Clay Mathematics Institute ha inserito questa domanda tra i sette Problemi del Millennio, mettendo sul piatto un premio da un milione di dollari per chiunque dimostrasse l’esistenza di soluzioni sempre lisce o, al contrario, la comparsa di un collasso. Per quasi un secolo, la risposta è rimasta un mistero.

Il vortice a spaghetto: come si rompe l’equazione

La svolta comunicata dai ricercatori californiani non consiste in una rassicurante prova di stabilità, ma nel suo esatto opposto: la dimostrazione che il collasso esiste davvero.

Gli algoritmi hanno costruito un controesempio matematico impeccabile:

La geometria del collasso: il fluido genera un vortice a spirale che si restringe e si allunga progressivamente nello spazio, assumendo la forma affusolata di uno spaghetto.

il fluido genera un vortice a spirale che si restringe e si allunga progressivamente nello spazio, assumendo la forma affusolata di uno spaghetto. L’accelerazione infinita: mentre il raggio della spirale si azzera, la velocità angolare esplode verso l’infinito in un intervallo di tempo finito.

mentre il raggio della spirale si azzera, la velocità angolare esplode verso l’infinito in un intervallo di tempo finito. Il rispetto della fisica: l’energia cinetica totale del sistema rimane finita durante l’intero processo, rispettando i principi di conservazione. Quello che cambia è la sua distribuzione.

Il dato sbalorditivo è che la viscosità, la forza interna che dovrebbe agire come un attrito smorzando i picchi di turbolenza, non riesce a impedire l’esplosione della velocità. I termini che descrivono pressione, accelerazione e attrito si bilanciano in modo chirurgico, lasciando intatta una forza esterna regolare mentre la velocità locale schizza fuori scala.

La guerra dei chip: la rincorsa tra OpenAI e Anthropic

L’aspetto più rivelatore della vicenda è il modo in cui OpenAI è arrivata al risultato. Non si è trattato di una meditazione solitaria, ma di una brutale dimostrazione di forza computazionale, innescata peraltro dalla rivalità industriale.

Il primo settembre 2026, allarmata dalle voci secondo cui ricercatori legati alla rivale Anthropic (Levent Alpöge insieme a Tristan Buckmaster della New York University) stavano per pubblicare la soluzione alle equazioni di Eulero, OpenAI ha mobilitato i propri sistemi per non farsi battere sul tempo.

La macchina organizzativa messa in campo ha visto all’opera una vera e propria legione digitale:

Fattore operativo Dimensioni dell’operazione Agenti attivi in parallelo Circa 10.000 istanze coordinate Modello di calcolo Modello interno superiore a GPT-6 Astra Tempo di elaborazione 88 ore per la soluzione, 17 ore per la codifica formale Traffico computazionale 2,7 milioni di messaggi interni, 130 miliardi di token Verifica della prova Formalizzazione completa nel linguaggio Lean

Invece di attaccare subito Navier-Stokes, lo sciame di agenti ha prima risolto il caso senza viscosità (le equazioni di Eulero) in circa 50 ore. Poi, tramite uno scambio continuo di idee orchestrato da Codex, i risultati intermedi sono stati riutilizzati per abbattere l’ostacolo principale.

OpenAI ha già fatto sapere che non intende ritirare il milione di dollari del premio Clay. Dopotutto, tra potenza di calcolo ed elettricità bruciata in quattro giorni, l’esperimento è costato svariate volte quella cifra.

Cosa significa davvero questa svolta per ChatGPT e l’AI

Per anni l’intelligenza artificiale generativa è stata derisa come poco più di un “pappagallo stocastico”, bravissimo a mettere in fila parole plausibili o scrivere e-mail aziendali, ma incapace di vero ragionamento, di creatività scientifica.

Questo risultato segna un cambio di paradigma netto:

Dalla chat alla scoperta pura: i sistemi non si limitano a riassumere conoscenze umane preesistenti, ma esplorano spazi logici rimasti inaccessibili per generazioni di matematici. In questo lo fanno in tempi e efficienza non possibile per gli esseri umani.

i sistemi non si limitano a riassumere conoscenze umane preesistenti, ma esplorano spazi logici rimasti inaccessibili per generazioni di matematici. In questo lo fanno in tempi e efficienza non possibile per gli esseri umani. L’era degli sciami: il salto non deriva solo dalla dimensione del modello linguistico, ma dalla capacità di coordinare migliaia di agenti che lavorano su varianti dello stesso problema, correggendosi a vicenda. Non è un genio, ma un gruppo di lavoro estremamente ben organizzato.

il salto non deriva solo dalla dimensione del modello linguistico, ma dalla capacità di coordinare migliaia di agenti che lavorano su varianti dello stesso problema, correggendosi a vicenda. Non è un genio, ma un gruppo di lavoro estremamente ben organizzato. La garanzia formale: la prova non è un saggio discorsivo che potrebbe contenere allucinazioni, ma un codice verificato riga per riga dal software Lean.

L’AI esce dalla stanza dei giochi e dai compiti di segreteria: da oggi diventa un acceleratore formale della scienza teorica, capace di piegare problemi che l’intelletto umano faticava persino a visualizzare.