Egitto, crollo del Gigante: da Eldorado del gas a Paese in blackout. Corsa al GNL in concorrenza con l’Europa

L’Egitto continua a lottare per soddisfare la propria domanda di gas e cerca di aumentare gli acquisti di GNL nei prossimi tre anni rispetto a quanto previsto in precedenza, secondo quanto riferito da fonti informate sulla questione a Bloomberg .

L’Egitto è passato da esportatore netto di GNL a importatore netto alla fine del 2024, dopo aver importato lo scorso anno il maggior numero di carichi di GNL degli ultimi anni, nel tentativo di alleviare la pressione sulla rete elettrica e sull’industria a causa della carenza di energia che ha portato a blackout a ripetizione la scorsa estate.

La più grande scoperta di gas nel Mediterraneo, Zohr, ha aiutato l’Egitto a diventare esportatore netto di GNL alla fine del 2010.

Tuttavia, il crollo della produzione interna di gas onshore, l’aumento della domanda di energia elettrica e le ondate di calore più intense si sono combinati negli ultimi anni per aumentare la domanda egiziana di GNL importato. L’Egitto è un paese con una popolazione crescente come potete vedere dal grafico so, che quindi richiede quantità incrementali di energia

All’inizio di quest’anno, la società statale Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ha firmato un accordo decennale con Hoegh Evi per la realizzazione di un’unità galleggiante per l’importazione di GNL vicino ad Alessandria, sul Mediterraneo, alla fine del 2026.

EGAS si è anche assicurata fino a 290 carichi di GNL nei prossimi due anni e mezzo con importanti aziende energetiche e trader, tra cui Saudi Aramco, Shell e Trafigura.

Ora sembra che l’Egitto avrà bisogno di ancora più GNL entro il 2028, secondo fonti di Bloomberg, il che potrebbe restringere il mercato globale del GNL, dove Europa e Asia sono in competizione per l’approvvigionamento.

Nel tentativo di rilanciare la produzione interna, l’Egitto ha appena lanciato un nuovo bando per l’assegnazione di licenze petrolifere e gasifere e sta invitando le società internazionali a presentare offerte per 13 blocchi offshore e onshore, con l’obiettivo di aumentare la produzione interna di petrolio e gas.

Le aziende sono invitate a presentare offerte per sei nuove aree di esplorazione e sette giacimenti non sviluppati. I giacimenti non sviluppati si trovano nel Mediterraneo, mentre le sei aree di esplorazione comprendono tre blocchi di esplorazione offshore nel Golfo di Suez e tre aree di esplorazione onshore nel deserto occidentale egiziano.

Questa continua e crescente domanda di gas sta cambiando comunque l’offerta e la domanda di gas nel Mediterraneo Orientale: con la crescita di Turchia ed Egitto si fa sempre più sensibile la domanda che, paradossalmente, in questo momento viene anche soddisfatta attraverso Israele.