L’Egitto sta mettendo all’Asta nuovi blocchi per la produzione di gas e petrolio

L’Egitto sta invitando le compagnie internazionali a presentare offerte per 13 blocchi offshore e onshore in una nuova tornata di licenze, con l’obiettivo di incrementare la produzione nazionale di petrolio e gas.

Le aziende sono invitate a presentare offerte per sei nuove aree di esplorazione e sette scoperte non sviluppate. Le scoperte non sviluppate si trovano nel Mediterraneo, mentre le sei aree di esplorazione comprendono tre blocchi di esplorazione offshore nel Golfo di Suez e tre aree di esplorazione onshore nel deserto occidentale dell’Egitto.

Il cosiddetto Open Blocks Licensing Program (OBLP) si chiuderà il 4 maggio 2025.

La nuova tornata di licenze fa parte della strategia del Paese nordafricano per attrarre maggiori investimenti nell’industria a monte e aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas.

Le imprese straniere hanno recentemente manifestato interesse e aumentato la produzione in Egitto, le cui acque mediterranee sono diventate un punto di riferimento per l’esplorazione a partire dagli anni 2010, quando l’italiana Eni ha scoperto l’ enorme giacimento di gas Zohr al largo dell’Egitto. Secondo Eni, si tratta della più grande scoperta di gas naturale nel Mediterraneo fino ad oggi.

Il mese scorso, BP ha annunciato l’avvio della produzione della seconda fase di sviluppo del giacimento di gas Raven, al largo dell’Egitto, che prevede il riallacciamento sottomarino di ulteriori pozzi Raven infill all’infrastruttura onshore esistente, nell’ambito del progetto West Nile Delta (WND). Secondo BP, i nuovi pozzi della seconda fase di sviluppo dovrebbero produrre circa 220 miliardi di piedi cubi di gas e 7 milioni di barili di condensato.

Anche la società di investimenti Carlyle Group ha in programma di effettuare investimenti significativi nell’industria egiziana del petrolio e del gas per incrementare la produzione nazionale e trasformare l’Egitto in un hub energetico nel Mediterraneo.

La scorsa estate, i dirigenti di Carlyle si sono incontrati in Egitto con il Ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Tarek El Molla, per discutere i piani della società di investimento per l’Egitto e il Mediterraneo, dopo che Carlyle aveva annunciato un’acquisizione di attività nella regione.

Carlyle ha acquistato un portafoglio di attività di esplorazione e produzione di gas in Italia, Egitto e Croazia da Energean plc, una società con sede a Londra focalizzata sullo sviluppo di risorse nel Mediterraneo.