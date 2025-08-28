La Danimarca convoca gli USA per sospette operazioni di influenza in Groenlandia

La Danimarca ha convocato l’inviato statunitense dopo che i servizi segreti hanno segnalato sospette operazioni di influenza in Groenlandia, un territorio artico ricco di minerali, fondamentale per le prospettive petrolifere offshore e i minerali critici, secondo quanto riportato mercoledì da Reuters, che ha descritto l’iniziativa come un tentativo di promuovere la secessione .

Questo sviluppo rende ancora più urgente la supervisione della politica di esplorazione e di estrazione mineraria, con i funzionari danesi che affermano che il caso potrebbe avere un impatto sui tempi di concessione delle licenze e sul controllo delle future rotte di esportazione.

Secondo quanto riportato dai media, almeno tre americani legati al presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno contattato politici e personalità groenlandesi e compilato elenchi di persone del luogo ritenute favorevoli o ostili agli obiettivi degli Stati Uniti. Il ministero degli Esteri ha definito inaccettabile tale attività. La missione degli Stati Uniti a Copenaghen è guidata dal chargé d’affaires Mark Stroh .

La Groenlandia contiene importanti giacimenti di terre rare e uranio, oltre a potenziali giacimenti offshore di idrocarburi non ancora sfruttati. La sua posizione vicino alle rotte marittime artiche emergenti sta aumentando il suo valore per il commercio di energia e le esportazioni di minerali, dato il progressivo assottigliamento dei ghiacci marini. Il profilo delle risorse posiziona la Groenlandia come fornitore di materiali a magneti permanenti per turbine eoliche e motori elettrici, mentre l’uranio svolge un duplice ruolo energetico. I pianificatori occidentali guardano alla Groenlandia anche per i catalizzatori e le materie prime per lo stoccaggio in rete.

All’inizio di quest’anno, i funzionari statunitensi hanno esercitato pressioni sul progetto Tanbreez affinché aggirasse gli acquirenti cinesi, sottolineando come la concorrenza sui minerali critici stia plasmando la politica artica e le strategie di approvvigionamento. La vicinanza dell’isola all’Artico la rende un obiettivo logico per l’approccio transazionale del presidente Trump volto a garantire l’approvvigionamento di energia e minerali. Gli investitori notano che i corridoi artici potrebbero accorciare i viaggi per il greggio e il GNL. Le finestre di accesso stagionali rimangono limitate, ma si stanno ampliando.