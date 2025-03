La Corte Penale Internazionale ordina l’arresto dell’ex Presidene Filippino Duterte, per la sua lotta alla Droga

L’ex presidente filippino Rodrigo Duterte è stato arrestato su mandato della Corte penale internazionale (CPI), che sta indagando sulle accuse di “crimini contro l’umanità” commessi durante la sua cosiddetta “guerra alla droga”.

Duterte è stato preso in custodia martedì all’aeroporto di Manila al suo arrivo da Hong Kong, secondo il governo filippino, che ha ricevuto la richiesta della CPI tramite l’Interpol, l’agenzia di polizia internazionale.

“Al suo arrivo, il procuratore generale ha notificato all’ex presidente un mandato di arresto della Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità”, ha dichiarato il governo. “Ora è sotto la custodia delle autorità”.

L’accusa è legata alla brutale lotta alla droga condotta da Duterte durante il suo mandato dal 2016 al 2022. Secondo la denuncia, i sospetti sono stati privati del “giusto processo previsto dalla legge” e migliaia di persone, compresi i bambin i , sono morte. L’ex presidente ha messo in dubbio la legalità dell’arresto.

“Qual è la legge e qual è il crimine che ho commesso?”. Ha detto Duterte in un video caricato sui social media dalla figlia, Veronica Duterte.

“Spiegatemi ora la base legale della mia presenza qui, visto che a quanto pare sono stato portato qui non per mia volontà. È di qualcun altro”, ha aggiunto.

In un discorso tenuto sabato a Hong Kong, aveva difeso il suo operato come presidente, affermando di aver “fatto tutto… per il popolo filippino”.

La guerra alla droga nelle Filippine è stata qualcosa di estremamente duro. Nel corso dei sei anni di presidenza di Duterte, secondo i dati della polizia, più di 7.000 persone sono state uccise in operazioni antidroga, anche se i contestatori affermano che le eliminazioni sono molto di più, considerando quelle dei vigilantes, circa 27000

Il presidente DuterteHuman Rights Watch (HRW) ha definito l’arresto di Duterte “un passo fondamentale per la responsabilità nelle Filippine”.“Il suo arresto potrebbe avvicinare le vittime e le loro famiglie alla giustizia e inviare il chiaro messaggio che nessuno è al di sopra della legge. Il governo Marcos dovrebbe consegnarlo rapidamente alla Corte penale internazionale”, ha dichiarato Bryony Lau, vice direttore di HRW per l’Asia.

Sparare e uccidere

La Corte penale internazionale ha iniziato a esaminare la denuncia nel 2018. L’ordine di arresto è visto come una vittoria per gli attivisti per i diritti umani e le famiglie delle vittime, nonostante la decisione di Manila di ritirarsi come firmatario dello Statuto di Roma.

Durante la sua presidenza, Duterte ha dichiarato una guerra senza quartiere contro la droga, incitando gli agenti di polizia a “sparare e uccidere” i sospetti di droga o a provocarli per giustificare l’uso della forza letale.

La maggior parte dei casi indagati dalla CPI si sono svolti tra il 2016 e il 2019, quando è entrato in vigore l’ordine di Duterte di ritirarsi dalla CPI. Sono stati indagati anche presunti crimini commessi in precedenza, quando Duterte era sindaco della città meridionale di Davao, dove ha prestato servizio per due decenni.

Tra le persone uccise durante la campagna antidroga ci sono più di una dozzina di sindaci e altri funzionari locali, oltre ad avvocati e giudici.

Sono stati uccisi anche diversi bambini, senza alcun legame con le attività di droga. Il governo ha liquidato queste morti come “danni collaterali”.