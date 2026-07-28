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La corsa alla Luna parla africano, ma il biglietto lo paga Pechino: la missione BALLS stravolge la geopolitica spaziale
L’Africa sbarcherà sulla Luna nel 2029 con le sonde BALLS a bordo del lander cinese Chang’e-8: una missione scientifica a basso costo che cambia gli equilibri della geopolitica spaziale.
Mentre i Paesi occidentali discutono di tagli ai bilanci e ritardi nei programmi spaziali, l’Africa si prepara a sbarcare sulla Luna. Lo farà nel 2029 con una missione scientifica pionieristica e una strategia che punta all’essenziale.
Tuttavia, c’è un dettaglio fondamentale che cambia le carte in tavola. Il Continente africano non possiede un proprio razzo: a fare da vettore sarà la Cina, pronta a consolidare la sua influenza geopolitica ed economica anche nello Spazio.
La sonda africana: tre sfere per ascoltare l’Universo
La missione si chiama BALLS (Bounced African Low Lunar Sphere) e rientra nell’iniziativa Africa2Moon. Non parliamo di un mastodontico modulo di sbarco, ma di un progetto ad alta efficienza tecnologica e costi ridotti.
La missione prevede l’impiego di tre sonde sferiche in metallo. Ogni sfera racchiude antenne per la radioastronomia a bassa frequenza e un sistema di pannelli solari disposti a forma di tetraedro.
I tre dispositivi verranno posizionati nella regione del Polo Sud lunare, una zona perfetta per la ricerca scientifica. L’assenza dell’atmosfera terrestre consentirà di captare segnali radio con frequenze inferiori a 20 Megahertz.
Questi segnali permetteranno agli astronomi di studiare le fasi più antiche dell’Universo, impossibili da osservare dalla superficie della Terra a causa delle interferenze.
Perché è la Cina a portare l’Africa sulla Luna?
L’Africa non dispone ancora di un’industria pesante per i lanciatori spaziali. Per trasformare il progetto in realtà serviva un partner commerciale e strategico dotato di grandi capacità di trasporto.
Nel 2025 l’agenzia spaziale cinese ha selezionato la missione BALLS tra i carichi internazionali della sonda Chang’e-8, il cui lancio è programmato per il 2029.
Pechino garantirà il viaggio e la logistica di comunicazione. Le sonde africane raccoglieranno i dati scientifici e li invieranno al lander cinese, che provvederà a ritrasmetterli a Terra.
|Dettaglio Missione
|Scheda Tecnica
|Nome della missione
|BALLS (progetto Africa2Moon)
|Anno di lancio previsto
|2029
|Vettore di trasporto
|Chang’e-8 (Cina)
|Sito di attività
|Polo Sud della Luna
|Obiettivo scientifico
|Radioastronomia a bassa frequenza (<20 MHz)
|Enti coinvolti
|SARAO, SANSA, università africane
La mossa di Pechino non è semplice generosità scientifica. Coinvolgere le istituzioni africane rafforza la presenza strategica cinese nel Sud del mondo, estendendo la diplomazia spaziale ben oltre i confini terrestri.
Le ricadute economiche: ricerca ad alto valore con costi minimi
Ciò che colpisce gli esperti è l’aspetto economico della missione. BALLS è stata sviluppata con un budget ridottissimo grazie alla collaborazione tra ricercatori, volontari e università (tra cui quelle di Stellenbosch e KwaZulu-Natal).
Questo approccio dimostra un fatto importante: per fare tecnologia avanzata non servono sempre spesa pubblica illimitata o giganti industriali. Bastano flessibilità e capacità organizzativa.
Per il tessuto economico africano, il progetto rappresenta un investimento pratico. Permette di sviluppare competenze locali nei settori dell’elettronica, delle telecomunicazioni e dei materiali avanzati.
Inoltre, la missione BALLS farà da apripista per un piano ancora più ambizioso: una rete di 55 antenne sul lato nascosto della Luna. Un segnale chiaro di come il panorama scientifico ed economico globale stia cambiando rapidamente.
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