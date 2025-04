La Corea del Sud mostra il primo Radar Fotonico in grado di identificare dei Droni

L’Agenzia per lo sviluppo della difesa (ADD) della Corea del Sud ha dimostrato una tecnologia radar fotonica basata sull’intelligenza artificiale per il rilevamento e l’identificazione di piccoli obiettivi aerei come i droni.

La tecnologia consente di rilevare e identificare obiettivi difficili da individuare con le apparecchiature ottiche esistenti, come le telecamere.

In un radar fotonico raggi laser, cioè fasci di fotoni, sono utilizzati per generare e quindi elaborare le onde elettromagnetiche utilizzate le le rilevazioni. In questo caso poi la AI permette di interpretare i dati ed identificare anche oggetti di piccole dimensioni.

I segnali riflessi vengono analizzati ed elaborati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per confermare la presenza e l’identità del bersaglio.

L’ADD della Corea del Sud sta sviluppando una tecnologia radar fotonica basata sull’intelligenza artificiale dal 2022. Si ritiene che anche altre agenzie di ricerca sulla difesa in tutto il mondo stiano sviluppando questa tecnologia, in particolare il progetto BEYOND della Marina statunitense.

L’ADD ha dichiarato che le ricerche condotte in tutto il mondo hanno verificato la possibilità di identificazione tramite simulazioni, e il recente test è la prima volta che un velivolo è stato identificato con successo in un ambiente reale.

Prima mondiale

Durante la dimostrazione sono stati rilevati obiettivi a diversi chilometri di distanza in un ambiente esterno.

Secondo l’ADD, si tratta della prima dimostrazione reale della tecnologia al mondo.

“All’estero esistono documenti che confermano la possibilità di identificazione tramite simulazioni, ma non esistono casi di identificazione riuscita in un ambiente reale”, ha aggiunto.

Piani futuri

La tecnologia è in fase di sviluppo nell’ambito del progetto Future Challenge National Defense Technology Development Project dal 2022.

L’ADD prevede di creare un ecosistema industriale che comprenda ricerca, sviluppo ed esperimenti di combattimento per scoprire le attività successive. Praticamente si crea un settore industriale completo legato allo sviluppo di questa arma.

“Come dimostrato da questa dimostrazione tecnologica, sono molto soddisfatto che la tecnologia radar ottica basata sull’intelligenza artificiale dell’ADD stia dimostrando prestazioni eccezionali in un ambiente reale”, ha dichiarato il direttore del Terzo Istituto di Ricerca Tecnologica dell’ADD Jeong Seong-tae.

“Ci impegneremo a sviluppare ulteriormente questa tecnologia e a fornire soluzioni innovative nel campo della sorveglianza e della ricognizione della difesa K”.