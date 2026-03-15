La coperta di Washington è corta: gli USA spostano i THAAD nel Golfo. Cosa cambia per la Cina?

La riallocazione degli asset strategici americani è un segnale inequivocabile dei limiti logistici ed economici che ogni superpotenza deve, prima o poi, affrontare. Il Pentagono sta trasferendo componenti del costoso sistema antimissile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) e batterie Patriot dalla Corea del Sud verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo immediato è far fronte alle stringenti esigenze operative per la protezione degli stati del Golfo dalle minacce esterne, ma il contraccolpo geopolitico si fa sentire in modo dirompente sull’altro lato del globo, nel delicato scacchiere dell’Indo-Pacifico.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha confermato la mossa. Durante una recente riunione di gabinetto ha cercato di rassicurare l’opinione pubblica sulla tenuta della deterrenza contro Pyongyang, ma ha anche dovuto ammettere con un certo fatalismo una dura realtà: Seul non ha il potere di trattenere i sistemi americani sul proprio suolo. Del resto lo stesso Presidente aveva protestato recentemente per le esercitazioni congiunte USA – Giappone.

Il vuoto difensivo e i sistemi coinvolti

La difesa sudcoreana perde temporaneamente due pilastri della sua architettura multistrato, finanziata a caro prezzo dai contribuenti americani e tollerata da quelli locali:

Sistema THAAD: Progettato per intercettare missili balistici a corto e medio raggio nella loro fase finale di volo. Opera ad alte quote, comprese tra i 40 e i 150 chilometri, fungendo da ombrello superiore per vaste aree.

Opera ad alte quote, comprese tra i 40 e i 150 chilometri, fungendo da ombrello superiore per vaste aree. Sistema Patriot: Destinato a colpire minacce a raggio più corto che riescono a superare la prima linea di difesa, intervenendo a quote inferiori, tipicamente tra i 15 e i 40 chilometri.

Mentre Seul attende l’entrata in servizio del suo sistema nazionale L-SAM (prevista solo per il 2027), il momentaneo vuoto capacitivo fa sorridere Pechino, che incassa un inaspettato dividendo strategico.

L’assist strategico per il Pechino

L’installazione del THAAD in Corea del Sud nel 2017 aveva scatenato le ire della Cina, intimorita dalla capacità dei potenti radar americani di penetrare nel proprio spazio aereo, tanto da indurre Pechino a imporre sanzioni economiche non ufficiali a Seul. Oggi, il ritiro di queste batterie rappresenta un successo diplomatico a costo zero per il Dragone.

Di seguito una sintesi delle ricadute regionali di questa mossa:

Attore Geopolitico Impatto Strategico Percezione del Trasferimento Cina Riduzione del monitoraggio radar USA ai propri confini; maggiore margine di manovra. Conferma di un cronico sovraccarico militare ed economico americano. Corea del Sud Urgenza di accelerare gli investimenti nell’industria bellica nazionale. Presa di coscienza della propria parziale subalternità strategica. Taiwan Timore di un disimpegno strutturale degli USA dalla “prima catena di isole”. Rischio di maggiore vulnerabilità a breve termine di fronte all’Esercito Popolare.

Come sottolineano analisti del calibro di Collin Koh della S. Rajaratnam School, la decisione indica agli alleati asiatici che l’amministrazione Trump potrebbe concentrare le proprie risorse in Medio Oriente, lasciando l’Indo-Pacifico temporaneamente sguarnito. Per Pechino, che punta da decenni alla riunificazione con Taiwan, la “distrazione” americana offre una finestra di opportunità tattica inestimabile.

Tuttavia, sarebbe un errore tecnico scambiare la flessibilità logistica per una ritirata definitiva. La mossa dimostra la capacità degli Stati Uniti di spostare rapidamente i propri asset da un teatro di crisi all’altro. La Cina può percepire un momentaneo calo nella credibilità americana, ma non stiamo assistendo a un collasso militare di Washington. In caso di crisi nello Stretto di Taiwan, la forza aeronavale statunitense verrebbe rapidamente riorientata.

La vera domanda resta però un’altra: per quanto tempo un impero può permettersi di muovere le sue pedine iper-tecnologiche da un capo all’altro del globo senza logorare irrimediabilmente la propria base logistica e far esplodere la propria spesa pubblica?