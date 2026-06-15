La città fantasma dell’FBI: dove ci si allena all’apocalisse economica digitale

L’apocalisse digitale ha ora una sua capitale. Si trova ad Huntsville, in Alabama, ed è grande poco più di 2.000 metri quadrati. L’FBI ha costruito una vera e propria “città fantasma” ad altissima tecnologia, chiamata Kinetic Cyber Range. Non ci troverete abitanti, ma un motel, una stazione di servizio, un ospedale funzionante, case arredate e persino un data center con oltre 200 server.

Tutto è finto, tranne le reti informatiche. I server e i dispositivi sono reali, operativi e pronti per essere colpiti dai peggiori attacchi informatici. La struttura è un ambiente completamente chiuso e isolato da internet. Questo significa che malware ed esperti di informatica possono scontrarsi senza il rischio che un codice dannoso sfugga e colpisca il mondo esterno.

L’obiettivo dell’Agenzia è studiare i danni fisici ed economici che un attacco digitale può causare nel mondo reale.

Addestrarsi contro un pericolo reale

Questo scenario da videogioco nasconde un peso economico vitale. Negli ultimi anni abbiamo scoperto che un attacco informatico non ruba solo dati, ma ferma il mondo fisico. Quando un ospedale viene bloccato da un ricatto digitale (ransomware) o una rete elettrica viene spenta a distanza, la vera economia si paralizza.

L’FBI ha persino creato una finta azienda elettrica per simulare l’aumento dei prezzi dell’energia causato dai consumi del finto data center. È un dettaglio che fa sorridere in modo amaro, perché mostra come il mondo digitale influenzi direttamente le nostre bollette. Se i trasporti si fermano per un attacco ai distributori di benzina, le merci non arrivano ai negozi. Se l’industria si blocca per mancanza di energia, l’offerta di beni crolla. Di fronte a queste crisi strutturali, non esiste manovra monetaria che possa salvare la situazione: la ricchezza smette di essere prodotta.

Ecco un quadro degli scenari studiati e dei loro effetti pratici:

Infrastruttura Simulata Impatto Economico Reale Rete Elettrica Blocco totale della produzione industriale e rincari energetici. Ospedale Esplosione dei costi sanitari e blocco dei servizi essenziali. Stazione di servizio Paralisi della logistica, ritardi nelle consegne e inflazione. Data Center Interruzione dei servizi per le aziende e blocco dei pagamenti.

Gli agenti imparano a fare analisi sui sistemi delle automobili, sulle reti degli ospedali e sui sistemi di sicurezza delle aziende. Studiano come un attacco nato nel piccolo computer di una casa possa diffondersi fino a spegnere un’intera città Ecco il video origionale dell’FBI con la presentazione della città:

La struttura è attiva dallo scorso anno, ma l’FBI ha deciso di mostrare un video dei laboratori solo ora. L’ironia è sottile: per proteggere il nostro mondo sempre più fatto di nuvole digitali e dati invisibili, abbiamo dovuto costruire una città vera, fatta di cavi, muri e asfalto. Alla fine, l’economia fisica chiede sempre il conto.