La Cina trova una montagna d’oro e rame. Un bel colpo per il settore delle materie prime

La corsa verso la tecnologia si scontra spesso contro un muro legato alla scarsità di materie prime, ma la Cina è stata appena favorita da una clamorosa scoperta mineraria.

Nel cuore della provincia orientale dell’Anhui, il ministero cinese delle Risorse Naturali ha confermato la scoperta del giacimento gigante minerario di Chating. Una notizia che suona come una campana d’allarme per i mercati occidentali delle materie prime.

I numeri preliminari descrivono un blocco minerario continuo lungo oltre 1,2 chilometri e largo più di uno:

Rame accertato: oltre 1 milione di tonnellate , l’equivalente di diversi grandi bacini messi assieme.

oltre , l’equivalente di diversi grandi bacini messi assieme. Oro stimato: più di 200 tonnellate , pari a una decina di miniere di prima grandezza.

più di , pari a una decina di miniere di prima grandezza. Sottoprodotti strategici: ingenti volumi di argento e zolfo da raffinazione.

Questa scoperta è molto importante per Pechino, praticamente una questione di sopravvivenza industriale. La Cina è la fabbrica del mondo, ma sul fronte del rame soffre di una debolezza cronica: importa dall’estero oltre l’80% del concentrato grezzo che alimenta le sue fonderie.

In uno scenario di crescenti tensioni geopolitiche, dipendere dalle rotte marittime per rifornire la propria industria equivale ad avere una corda al collo. Trovare metallo in casa propria allenta questa stretta.

Metallo Uso primario immediato Vulnerabilità di Pechino Rame Reti elettriche, server AI, motori elettrici Importa oltre l’80% del fabbisogno Oro Elettronica avanzata, riserve valutarie di Stato Corsa ad accumulare riserve non in dollari

Il rame è il vero sistema nervoso dell’economia moderna. Senza questo metallo non si posano cavi per i parchi solari, non si montano le batterie dei veicoli elettrici e, soprattutto, non si alimentano i data center dell’intelligenza artificiale, voraci consumatori di energia e conduttori. L’importanza del rame è tale che spesso viene indicato come Dottor Rame, nel senso che una sua domanda elevata è indice di un’economia sana e in crescita.

Non è un caso che i prezzi sui mercati internazionali abbiano raggiunto vette storiche, con il rame al London Metal Exchange sopra i 14.000 dollari a tonnellata e l‘oro oltre i 4.400 dollari l’oncia. L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha già avvertito che entro il 2035 l’offerta globale di rame potrebbe risultare inferiore del 25% rispetto alla domanda reale.

Mentre Washington prova a proteggere la propria filiera interna imponendo dazi pesanti sui semilavorati e accumulando scorte nei porti, la Cina risponde con la ruspa e il piccone. Il piano quinquennale di esplorazione mineraria lanciato nel 2021 sta dando frutti concreti a ritmo serrato, dopo il recente ampliamento del giacimento tibetano di Yulong.

Gli USA hanno imposto un dazio sui semi-lavorati di rame del 50%, con la finalità di spingere la produzione interna, far riaprire le miniere e le fonderie primarie. La Cina ha implementato invece una politica di ricerca interna sicuramente non semplice, ma che comunque dà qualche risultato. L’Europa invece si contorce nelle proprie indecisioni e contraddizioni.