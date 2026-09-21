La Cina si prende il monopolio energetico nucleare mondiale fino al 2035

L’Occidente sta assistendo a un sorpasso industriale senza precedenti con gli occhi bendati. Mentre gli Stati Uniti e l’Europa restano ostaggio di tempi biblici, costi fuori controllo e paralisi burocratica, Pechino sta completando l’infrastruttura energetica più imponente del pianeta.

Entro il 2035 il baricentro dell’atomo mondiale sarà stabilmente in Asia. La Cina supererà la Francia e persino gli Stati Uniti per capacità installata, trasformandosi nel primo vero “stato elettrocratico” del globo. Non si tratta di una previsione teorica, ma del risultato di una pianificazione industriale e di investimenti pubblici che hanno scavato un solco ormai incolmabile.

Il confronto dei numeri: una disfatta occidentale

I dati sul campo sono impietosi. Negli ultimi dieci anni gli Stati Uniti sono riusciti ad allacciare alla rete una sola nuova centrale commerciale: i reattori di Plant Vogtle, in Georgia, arrivati con anni di ritardo e costi raddoppiati fino a 35 miliardi di dollari.

Nello stesso identico lasso di tempo, la Cina ha aggiunto 34 gigawatt di potenza nucleare.

Come certificato dagli analisti di Gavekal Technologies, Pechino oggi costruisce un reattore nucleare moderno in circa sei anni. Negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale, lo stesso tipo di cantiere richiede tra i dieci e i quindici anni, sempre che non venga bloccato prima da contenziosi legali o ripensamenti politici.

Parametro Cina Stati Uniti / Occidente Tempo medio di costruzione ~6 anni 10–15 anni Nuova capacità aggiunta (ultimo decennio) 34 GW 1 solo impianto (Vogtle, ~2,2 GW) Filiera dei combustibili Integrazione verticale autonoma Forte dipendenza dall’estero Reattori avanzati di IV Generazione Commerciali e allacciati alla rete Quasi tutti fermi alla fase pilota

La fabbrica dell’atomo: tecnologia di quarta generazione

Il piano quinquennale di Pechino non si limita a moltiplicare le centrali tradizionali ad acqua pressurizzata. La leadership cinese ha capito prima degli altri che la sovranità economica passa dal controllo totale della filiera energetica, integrando la produzione del combustibile nucleare.

La Cina ha già avviato con successo:

Il primo reattore commerciale a gas ad alta temperatura (HTGR) a letto di ciottoli (Shidao Bay).

Impianti combinati capaci di fornire elettricità e vapore industriale a 750 gradi per la chimica pesante e la dissalazione.

Sperimentazioni avanzate sull’uso del torio per superare la scarsità di uranio.

Turbine commerciali a anidride carbonica supercritica per massimizzare il rendimento termico.

Pechino ha integrato verticalmente ricerca, manifattura dei componenti pesanti, arricchimento e gestione delle scorie. L’amministrazione americana ha risposto annunciando grandi piani per la fusione e i piccoli reattori modulari (SMR), ma tra i proclami e i cantieri reali c’è una voragine di capitali e manodopera specializzata.

La mossa dell’AIEA: Pechino detta gli standard globali

Pochi giorni fa si è consumato un passaggio geopolitico cruciale: la firma di un accordo formale tra Pechino e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) a Vienna. La Cina non nasconde più i propri progressi, ma ha deciso di condividere il proprio know-how sui reattori HTGR con la comunità internazionale.

Non è beneficenza. Chi fornisce la tecnologia di base, forma il personale tecnico e fissa gli standard di sicurezza si lega per mezzo secolo ai mercati emergenti che cercano energia pulita e costante. In questo modo Pechino fissa gli standard e si offre come fornitore mondiale.

Le ricadute pratiche: chi paga il conto dell’energia?

La posta in gioco epr questi grandi investimenti è pesantemente economica. La corsa all’intelligenza artificiale, ai data center e alla produzione industriale richiede un carico di base (baseload) continuo, affidabile e a prezzi prevedibili, giorno e notte.

Mentre l’Europa deindustrializza pagando bollette insostenibili e gli Stati Uniti arrancano per rinnovare la propria rete fatiscente, la Cina mette a terra l’energia a basso costo che alimenterà le sue fabbriche e i suoi supercomputer. Senza una seria politica di investimenti strutturali e una semplificazione radicale delle procedure, l’Occidente si ritroverà semplice cliente delle tecnologie di Pechino.