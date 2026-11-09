La Cina schiera oltre 100 navi nel Pacifico senza preavviso: prove tecniche di blocco a Taiwan (e all’industria mondiale dei chip)

Oltre cento navi militari e della guardia costiera cinese hanno preso posizione nel Pacifico occidentale e nel Mar Cinese Meridionale senza alcun annuncio ufficiale da parte di Pechino. Siamo di fronte a una manovra silenziosa che gli analisti dell‘Institute for the Study of War (ISW) leggono come la prova generale per isolare Taiwan e impedire fisicamente agli Stati Uniti di intervenire.

Pechino applica il più antico dei principi strategici: occupare lo spazio fisico prima ancora di sparare un colpo, prendendo una psozione privilegiata sul campo di battaglia futuro. La vera anomalia di questa mobilitazione sta nel silenzio comunicativo. Nelle ultime quattro grandi manovre, inclusa la recente operazione “Justice Mission 2025”, il governo cinese aveva sempre annunciato con enfasi l’inizio delle esercitazioni.

Stavolta non c’è stato alcun proclama. L’obiettivo è abituare il mondo, e i mercati, a vedere una flotta d’assedio permanente come una “normale routine amministrativa”, riducendo quasi a zero il tempo di preavviso per i radar americani e taiwanesi in caso di attacco o blocco reale.

La tenaglia dei tre comandi e il muro contro gli USA

Secondo i dati raccolti dal Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan, guidato da Joseph Wu, e confermati dalle rilevazioni satellitari, la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAN) ha schierato quattro gruppi navali operativi tra Taiwan e l’isola di Guam, ben oltre la cosiddetta “prima catena di isole” che unisce Giappone, Taipei e Filippine.

La novità tecnica che preoccupa i pianificatori del Pentagono è l’impiego simultaneo di unità provenienti da tre diversi comandi operativi (Orientale, Settentrionale e Meridionale). Di solito le manovre su Taiwan vengono gestite solo dal Comando Orientale. Mettere insieme tre flotte diverse significa testare una catena di comando unificata per una guerra su vasta scala.

Le mosse sul campo mostrano una geometria molto precisa:

La portaerei Liaoning ha aggirato il sud delle Filippine a fine ottobre per entrare nel Mare delle Filippine, evitando lo stretto di Luzon e simulando l’isolamento di Manila e delle basi USA nella regione.

ha aggirato il sud delle Filippine a fine ottobre per entrare nel Mare delle Filippine, evitando lo stretto di Luzon e simulando l’isolamento di Manila e delle basi USA nella regione. La nuova portaerei Fujian , la più moderna e potente della flotta di Pechino, ha lasciato la base di Hainan dirigendosi verso il sud di Taiwan.

, la più moderna e potente della flotta di Pechino, ha lasciato la base di Hainan dirigendosi verso il sud di Taiwan. Navi da guerra e della guardia costiera hanno attraversato gli stretti vicino al Giappone in un’operazione congiunta mai registrata pubblicamente prima d’ora dal ministero della Difesa di Tokyo.

hanno attraversato gli stretti vicino al Giappone in un’operazione congiunta mai registrata pubblicamente prima d’ora dal ministero della Difesa di Tokyo. L’aviazione militare ha effettuato 49 sortite in 24 ore (36 delle quali a sud dell’isola), non per simulare un bombardamento immediato, ma per fare da scudo e supporto alle navi posizionate in mare aperto.

Come osservato dall’ex capitano della Marina statunitense Jim Fanell e dai ricercatori della Rand Corporation, la Cina sta testando una zona di interdizione totale (in gergo tecnico A2/AD). L’idea è semplice: se scoppia la crisi, le navi cinesi posizionate a est di Taiwan devono dare la caccia ai sottomarini americani e tagliare i rifornimenti alle forze alleate prima ancora che possano avvicinarsi all’isola.

Parametro tattico Esercitazioni precedenti (es. Justice Mission 2025) Manovra attuale (Novembre 2026) Preavviso ufficiale Annunciato con largo anticipo e nome in codice Nessuno (classificata come “addestramento”) Forze navali Concentrate attorno alle coste di Taiwan Oltre 100 unità spinte fino a Guam e Filippine Catena di comando Gestita dal solo Comando Orientale Coordinamento raro tra 3 Comandi (Est, Nord, Sud) Obiettivo primario Pressione psicologica e politica su Taipei Interdizione fisica dei soccorsi USA e alleati

🚨🇨🇳HOLY FUCK: A fisherman has spotted the Fujian Carrier with at least 2 dozens of Fighters on the deck. Analysts believe that it is nearing full combat capability. pic.twitter.com/dvWeRlSoTd — PLA Military Updates🇨🇳 (@PLA_MilitaryUpd) November 8, 2026

Il nodo americano e il conto economico per l’Occidente

C’è però un problema logistico non secondario per Pechino, sottolineato da analisti come Michael Bosack: mandare oltre cento navi in mare aperto è un’ottima prova muscolare, ma mantenerle rifornite e protette sotto il fuoco dei sottomarini giapponesi e dell’aviazione americana, lontano dalla copertura missilistica della terraferma cinese, è tutta un’altra storia.

Tuttavia, il tempismo politico scelto da Xi Jinping non è casuale. Con i Democratici pronti a riprendere il controllo del Congresso americano a gennaio dopo le elezioni di metà mandato, gli Stati Uniti entrano in una fase di fisiologica frizione istituzionale. Pechino osserva i due anni rimanenti del mandato di Donald Trump chiedendosi se Washington avrà la compattezza interna per reagire a uno strangolamento graduale di Taipei oppure se potranno essere aperti come una scatola di sardine.

Ed è qui che la geopolitica tocca direttamente il portafoglio e la struttura industriale di casa nostra. Per mandare in tilt l’economia occidentale, alla Cina non serve un’invasione anfibia in stile sbarco in Normandia. Basta un “blocco doganale o sanitario” eseguito con la guardia costiera edalla milizia marittima e protetto dalle portaerei.

Chiudere le rotte attorno a Taiwan significa bloccare le forniture di semiconduttori avanzati (dove TSMC detiene un quasi-monopolio globale) e far schizzare alle stelle i premi assicurativi per le navi portacontainer che attraversano lo Stretto. Dopo decenni passati a smantellare le fonderie e le fabbriche in Europa e negli Stati Uniti in nome della delocalizzazione a basso costo, l’Occidente scopre che basta un’esercitazione “non annunciata” di cento navi per mettere sotto scacco l’intera catena del valore dell’automotive, dell’elettronica e della difesa. Quando si cede la capacità produttiva e il controllo delle rotte marittime, la sovranità diventa un esercizio puramente teorico.