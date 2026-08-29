La Cina lancia la “difesa aerea” domestica contro le zanzare a suon di cannoni laser

L’allarme sanitario per il virus West Nile torna a fare paura, con contagi in aumento, complicazioni neurologiche e vittime che spingono le autorità sanitarie a misure straordinarie. In questo scenario d’apprensione, in cui la chimica, gli insetticidi, sono visti con diffidenza, dalla Cina arriva una risposta che sembra uscita da un film di fantascienza bellica: un sistema automatico di difesa aerea domestica che abbatte le zanzare in volo usando raggi laser guidati da intelligenza artificiale.

Non si tratta di un prototipo da laboratorio, ma di un prodotto commerciale vero e proprio. La startup cinese Photon Matrix ha infatti aperto i preordini per due modelli del suo dispositivo, promettendo di eliminare gli insetti senza ricorrere a spray chimici o insetticidi tossici.

Come funziona lo scudo laser tascabile

Il dispositivo è stato ribattezzato sul web come un minuscolo “Iron Dome” per giardini e salotti. L’apparato integra sensori LiDAR, radar a onde millimetriche e telecamere intelligenti.

Il funzionamento si articola in tre passaggi rapidi:

Rilevamento: il LiDAR scansiona l’ambiente circostante entro un raggio di circa sei metri con un angolo di 90 gradi.

il LiDAR scansiona l’ambiente circostante entro un raggio di circa sei metri con un angolo di 90 gradi. Identificazione AI: il software analizza le dimensioni dell’insetto (da 2 a 20 millimetri) e la velocità di volo (fino a 1 metro al secondo), distinguendo una zanzara da una farfalla.

il software analizza le dimensioni dell’insetto (da 2 a 20 millimetri) e la velocità di volo (fino a 1 metro al secondo), distinguendo una zanzara da una farfalla. Intercettazione: un modulo a specchi galvanometrici orienta il raggio laser e colpisce le ali del bersaglio in pochi millisecondi, neutralizzandolo a mezz’aria, con un lasera a bassa intensità.

La tabella seguente riassume le caratteristiche commerciali e tecniche dichiarate dall’azienda:

Modello Prezzo di lancio Tipo di Laser Ambiente d’uso Raggio d’azione Indoor (Casa) 988 dollari Infrarosso invisibile Camere da letto, hotel, uffici Fino a 6 metri Outdoor (Esterno) 1.088 dollari Luce blu visibile Verande, giardini, campeggi Fino a 6 metri (rotazione 360°)

Il modello da esterno offre una base rotante per coprire 360 gradi e mostra un lampo blu a ogni abbattimento. La versione da interni, invece, opera con luce infrarossa invisibile per non disturbare il sonno. Per motivi di sicurezza, il laser si disattiva istantaneamente se non rileva una superficie solida di sfondo.

Tra promesse di vendita e cautele necessarie

L’idea è affascinante, ma invita a un sano realismo. I dati tecnici e le garanzie di sicurezza provengono esclusivamente dalle dichiarazioni promozionali dell’azienda produttrice. I preordini prevedono spedizioni a 120 giorni. Prima di dichiarare vinta la guerra alle zanzare, occorrerà verificare la reale efficacia del sistema all’aperto, in presenza di vento, polvere o rami in movimento.

Resta poi il tema della sicurezza domestica. Mettere un laser in salotto, pur con tutte le sicurezze elettroniche promesse, richiede certificazioni severe, soprattutto in presenza di bambini o animali domestici.

Il salto industriale cinese: dai gadget di plastica all’alta tecnologia

Al di là dell’utilità pratica immediata, la notizia ha un significato economico e produttivo molto rilevante. Mostra con chiarezza la trasformazione della manifattura cinese. Fino a pochi anni fa, l’offerta asiatica contro i parassiti si limitava a zanzariere a basso costo o racchette elettrificate da pochi euro. Oggi un’azienda emergente integra ottica di precisione, radar, LiDAR e algoritmi di visione artificiale in un unico bene di consumo.

Questo fenomeno è il risultato diretto delle economie di scala cinesi:

I componenti LiDAR e le telecamere intelligenti, sviluppati in massa per le auto elettriche e per la robotica industriale, costano ormai così poco da poter essere riadattati su dispositivi domestici.

La filiera produttiva di Shenzhen e delle province costiere riesce a prototipare e commercializzare hardware complesso in tempi impensabili per i concorrenti occidentali.

L’industria cinese si sposta aggressivamente verso segmenti di prezzo elevati (la fascia dei 1.000 dollari), cercando margini di profitto più alti rispetto all’elettronica usa e getta.

L’operazione punta a conquistare mercati occidentali ricchi, come quello statunitense o europeo, facendo leva sulla paura per i virus trasmessi da insetti e sul desiderio di soluzioni senza chimica.

Avremo davvero torrette laser sul balcone?

Difficilmente vedremo questi dispositivi sostituire in massa i rimedi tradizionali. Il prezzo vicino ai mille dollari rappresenta una barriera d’accesso insormontabile per la maggior parte delle famiglie. Una retina alla finestra o una corretta eliminazione dell’acqua stagnante nei sottovasi costano pochissimo e garantiscono una protezione eccellente.

Tuttavia, l’esperimento di Photon Matrix non va sottovalutato. È la prova tangibile di come la Cina stia risalendo rapidamente la scala tecnologica mondiale, trasformando tecnologie un tempo riservate alla difesa militare in beni di consumo venduti su Internet.

Forse non installeremo tutti una batteria laser in cortile, ma la traiettoria industriale asiatica è ormai tracciata: la concorrenza globale sui prodotti complessi si gioca ormai a colpi di microchip e fotonica.