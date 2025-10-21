La Cina lancia il “Leviatano” eolico da 50MW. L’Europa? Ferma a contare i costi.

Il gigante cinese delle apparecchiature eoliche e solari Mingyang Smart Energy Group sta sviluppando una turbina eolica offshore da 50 megawatt (MW) che sarebbe la più potente al mondo e supererebbe di gran lunga l’attuale capacità di una singola turbina.

Mingyang sta lavorando alla turbina a doppia testa da 50 MW, la cui produzione in serie è prevista per il prossimo anno, come ha dichiarato il presidente dell’azienda Zhang Chuanwei a un gruppo di giornalisti durante una conferenza di settore a Pechino, secondo quanto riportato da Bloomberg .

Nella prima fase del progetto, Mingyang prevede di avviare la produzione della gigantesca turbina nel 2026 in un porto della provincia costiera sud-orientale cinese del Guangdong. La capacità produttiva iniziale dovrebbe essere di 50 unità all’anno, per poi aumentare a 150 unità all’anno nella seconda fase del progetto, ha dichiarato Zhang durante l’intervista collettiva con i giornalisti.

Il costo della nuova turbina sarà anche molto inferiore a quello delle turbine offshore europee, secondo il presidente di Mingyang.

L’azienda cinese prevede di offrire un costo inferiore a 1.404 dollari (10.000 yuan cinesi) per kilowatt. Questo sarebbe molto inferiore ai circa 7.000 dollari delle attuali turbine eoliche offshore in Europa e ai circa 4.000 dollari in Cina, ha affermato Zhang.

La Cina continua a promuovere l’energia eolica e offshore e la produzione di attrezzature, mentre le economie sviluppate, in particolare gli Stati Uniti e l’Europa, stanno affrontando sfide normative e di costo.

Negli Stati Uniti, l’eolico offshore è praticamente morto dopo l’ attacco dell’amministrazione Trump a progetti quasi completati al largo della costa orientale.

In Europa, l’eolico offshore deve affrontare costi in aumento e scarso interesse nelle recenti aste governative, nonostante il continuo sostegno dell’UE alle fonti di energia rinnovabile.

In una delle ultime battute d’arresto per l’industria eolica europea, il produttore danese di turbine Vestas ha sospeso i piani per l’apertura di uno stabilimento di produzione di pale in Polonia, come ha dichiarato la scorsa settimana al Financial Times il principale produttore europeo, affermando che il piano di aprire lo stabilimento nel 2026 è stato “sospeso a causa della domanda inferiore alle previsioni per l’eolico offshore in Europa”.

Domande e Risposte (Approfondimento)

1) Come è tecnicamente possibile una turbina da 50MW, quando quelle attuali sono sui 15-18MW? La chiave sembra essere il design “a doppia testa” (dual-rotor). Sebbene i dettagli siano ancora riservati, Mingyang lavora da tempo su questa tecnologia. Invece di un singolo set di pale, un design a doppio rotore (spesso montato su una struttura a V) permette di catturare più vento nella stessa area, raddoppiando potenzialmente la capacità senza dover costruire una pala di dimensioni fisicamente ingestibili. È un salto ingegneristico che punta a massimizzare la potenza per singola fondazione, riducendo drasticamente i costi di installazione in mare.

2) Perché i costi cinesi sono così drammaticamente inferiori a quelli europei? Non è un singolo fattore, ma un sistema. La Cina beneficia di un controllo quasi totale della filiera delle materie prime, incluse le terre rare necessarie per i magneti. A questo si aggiungono economie di scala che l’Europa non ha, costi energetici inferiori e, soprattutto, una decisa politica industriale statale (keynesiana) che supporta la produzione e la R&S a lungo termine. L’Europa, al contrario, soffre di costi energetici elevati, burocrazia e una filiera frammentata, rendendo la produzione molto più costosa.

3) Questo sviluppo cinese che impatto ha sul Green Deal europeo? L’impatto è potenzialmente devastante per l’industria UE. Il Green Deal mira a installare enormi capacità eoliche offshore. Se l’Europa non riesce a produrre turbine a costi competitivi, finirà per raggiungere i suoi obiettivi climatici importando tecnologia cinese a basso costo. Questo trasformerebbe la “transizione verde” europea in un colossale programma di sussidi all’industria cinese, causando un’ulteriore deindustrializzazione in Europa e una pericolosa dipendenza tecnologica da Pechino, simile a quella vissuta con il gas russo.