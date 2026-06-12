La Cina ha imparato ad avere meno bisogno di petrolio, e questo sarà un problema

A tre mesi dall’inizio della più grave crisi di approvvigionamento petrolifero della storia moderna, la Cina sembra aver scoperto qualcosa che dovrebbe mettere almeno un po’ a disagio gli ottimisti del settore petrolifero.

Il Paese sembra poter far fronte al fabbisogno con meno carburante di quanto chiunque pensasse.

La domanda cinese di benzina e diesel è in calo da anni, con l’aumento della quota di mercato dei veicoli elettrici e il rallentamento della crescita economica. Ma l’ultimo calo ha sorpreso anche gli osservatori più esperti.

Secondo Reuters, le vendite di benzina di Sinopec, la più grande raffineria e distributrice di carburante della Cina, sono diminuite dell’8% su base annua ad aprile, mentre quelle di diesel sono scese del 6%. Goldman Sachs stima che il consumo di benzina e prodotti correlati possa essere diminuito fino al 20%.

La Cina ha ridotto drasticamente le importazioni di greggio dall’inizio della guerra in Iran, con le importazioni di maggio crollate del 29% a 7,8 milioni di barili al giorno, il livello più basso degli ultimi otto anni. Fino a poco tempo fa, molti analisti consideravano tali tagli principalmente come una conseguenza delle enormi scorte petrolifere della Cina e degli alti prezzi del greggio.

Ora sta emergendo un’altra spiegazione: la Cina potrebbe semplicemente aver bisogno di meno carburante.

I viaggi in treno sono aumentati di circa il 10% a marzo e aprile. Il numero di passeggeri della metropolitana continua a salire. I taxi elettrici stanno diventando sempre più comuni. In particolare, secondo la China Charging Alliance, i volumi di ricarica dei veicoli elettrici sono aumentati del 69% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un livello record ad aprile.

Questo cambiamento arriva mentre le raffinerie cinesi stanno già affrontando un contesto economico più debole. Sinopec ha ridotto la produzione di raffineria all’inizio di quest’anno, poiché le interruzioni dell’approvvigionamento dal Medio Oriente hanno limitato la disponibilità di greggio, mentre Pechino ha drasticamente ridotto le esportazioni di carburante per preservare le scorte interne.

Anche la crisi del settore immobiliare non aiuta. La domanda di gasolio da parte del settore edile, a lungo una delle fonti più affidabili di crescita dei consumi in Cina, continua a indebolirsi a causa del blocco dei progetti e della contrazione dei budget.

La domanda ora è se questa tendenza sia destinata a durare.

Le raffinerie cinesi possono attingere alle scorte solo per un certo periodo. Il Paese mantiene ancora una delle riserve di greggio più grandi al mondo, ma anche un miliardo di barili alla fine si esaurisce. A un certo punto, le importazioni dovranno riprendersi.

Ciò che rimane poco chiaro è se la domanda di benzina si riprenderà di pari passo.

Per decenni, la crescita economica della Cina è stata uno degli argomenti rialzisti più affidabili del mercato petrolifero. I rapporti odierni potrebbero indurre alcuni a riconsiderare la validità di tale argomento. Questa rischia di essere una pessima notizia per i paesi produttori, ma indica il desiderio di Pechino di non dipendere da nessun agente esterno che non possa controllare direttamente.