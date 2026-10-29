La Cina guarda verso il Brasile e l’Africa per sostituire il Golfo Persico

Le raffinerie cinesi stanno acquistando greggio dall’Africa occidentale e dal Brasile dopo che le tariffe di nolo sono diminuite nelle ultime due settimane, mentre la concorrenza per le forniture russe si è intensificata e il greggio iraniano è scomparso dal mercato.

A seguito di un calo delle tariffe di trasporto dai massimi storici, alcune raffinerie cinesi hanno acquistato greggi dell’Africa occidentale e del Brasile con un sovrapprezzo fino a 20 dollari al barile rispetto al Brent ICE per la consegna a dicembre, secondo quanto riferito mercoledì a Bloomberg da fonti del settore.

All’inizio di ottobre, le tariffe di nolo dei carichi di greggio dal bacino atlantico verso l’Asia hanno raggiunto livelli record.

Il costo del trasporto di greggio dalla costa del Golfo degli Stati Uniti alla Cina ha toccato un picco di 80 milioni di dollari all’inizio di questo mese. Si tratta di dieci volte le tariffe medie delle petroliere che erano rimaste invariate per anni prima della guerra con l’Iran.

Le tariffe di nolo si sono attenuate rispetto ai livelli record registrati all’inizio di ottobre, ma la scorsa settimana ammontavano ancora a circa 60 milioni di dollari per una superpetroliera che trasportasse petrolio dagli Stati Uniti all’Asia. Il costo è talmente elevato che le raffinerie asiatiche non stanno ordinando grandi quantità di greggio dagli Stati Uniti con consegna a novembre.

Nella prima settimana di ottobre, il costo per il trasporto del greggio dalla costa del Golfo degli Stati Uniti alla Corea del Sud è salito a oltre 42 dollari al barile, la tariffa di nolo dal Brasile alla Cina ha superato i 39 dollari al barile e la rotta dall’Africa occidentale alla Cina presentava costi di trasporto superiori a 32 dollari al barile, secondo i dati di Vortexa citati da Bloomberg.

Le tariffe si sono ora ridotte di circa 10 dollari al barile su ciascuna di queste rotte, spingendo le raffinerie cinesi ad acquistare il greggio Ceiba della Guinea Equatoriale, il Saturno dell’Angola e il Mero del Brasile, secondo fonti di Bloomberg.

Allo stesso tempo, la concorrenza con l’India per le forniture russe ha spinto al rialzo i prezzi del greggio di tipo ESPO proveniente dall’Estremo Oriente russo. Inoltre, le raffinerie indipendenti cinesi, le cosiddette «teapots», sono ora alla ricerca delle forniture di greggio più economiche disponibili, dopo che il blocco statunitense nel Golfo di Oman ha tagliato fuori dal mercato la loro materia prima a basso costo proveniente dall’Iran.

Insomma la Cina sta correndo ad acquistare petrolio letteralmente ovunque e posso garntirvi che sta succedendo proprio questo anche con i raffinatori privati cinesi.