La Cina guarda sempre più giù: mega-giacimento di gas sbloccato grazie all’Intelligenza Artificiale

La Cina sarà la fabbrica del mondo dei pannelli solari e delle turbine eoliche, ma, nel proprio territorio, non dimentica di estrarre e sfruttare le risorse energetiche fossili, anche quando questo è tecnicamente difficile. Il colosso petrolifero statale cinese Sinopec sta avviando lo sfruttamento di un importante giacimento di gas di scisto ultra-profondo dopo aver ottenuto l’approvazione ufficiale del governo per le riserve geologiche accertate pari a 235,687 miliardi di metri cubi nel giacimento di Ziyang Dongfeng, nella provincia del Sichuan.

La China Petroleum & Chemical Corporation, o Sinopec, come è più comunemente nota, ha annunciato che il Ministero delle Risorse Naturali della Cina ha approvato la convalida delle sue riserve nel giacimento di gas di scisto, segnando la creazione del primo giacimento cinese di gas di scisto ultra-profondo, con un livello di 100 miliardi di metri cubi.

Sinopec ha portato avanti l’esplorazione e lo sviluppo oltre i 4.500 metri di profondità utilizzando modelli di intelligenza artificiale integrati nell’imaging geofisico. In combinazione con le innovazioni nella perforazione e nella fratturazione ultra-profonda, questi sforzi hanno portato alla creazione di un sistema tecnologico interamente proprietario per l’esplorazione del gas di scisto ultra-profondo del Cambriano, ha affermato la società.

Il giacimento, che si trova a una profondità compresa tra 4.500 e 5.200 metri, ha posto sfide di esplorazione riconosciute a livello globale, quali caratteristiche poco chiare del giacimento, meccanismi di accumulo complessi, formazioni spesse e difficili da perforare, nonché calore e pressione estremi, ha affermato Sinopec.

“Dopo oltre un decennio di sforzi costanti, abbiamo portato il gas di scisto del Cambriano da zero a una base di riserve dell’ordine di cento miliardi di metri cubi”, ha commentato Liu Wei, direttore del Sinopec Southwest Petroleum Bureau e rappresentante della Sinopec Southwest Oil & Gas Company.

“Ciò conferma il vasto potenziale della formazione e ci offre un percorso tecnico replicabile per espandere la frontiera dello sviluppo del gas di scisto in Cina”.

Sinopec passerà ora alla fase successiva, promuovendo “l’esplorazione e la produzione di alta qualità, accelerando la crescita della capacità a Ziyang Dongfeng e contribuendo a garantire la sicurezza energetica nazionale”, ha aggiunto il dirigente.

Negli ultimi anni, Sinopec ha esplorato attivamente e certificato volumi crescenti di riserve di petrolio e gas di scisto nei bacini onshore cinesi, nonostante i terreni tecnicamente e geologicamente difficili e le formazioni ultraprofondi.

Nonostante le sfide, l’esplorazione dello scisto è una parte importante della spinta della Cina per aumentare la propria produzione interna di petrolio e gas nel tentativo di ridurre la sua significativa dipendenza dagli idrocarburi importati.

Tutte queste energie non solo diminuiranno la dipendenza da importazioni esterne, forniranno anche materia prima per la sua industria petrolchimica. La Cina produce internamente energia da nucleare, idroelettrico, carbone e fonti rinnovabili, ma il petrolio resto una materia prima necessaria, ancora oggi, per la chimica, senza la quale le produzioni industriali non potranno fare nulla.