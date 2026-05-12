Sanchez sotto accusa in Spagna, avrebbe usato i soldi del Pnrr per le pensioni e spese sociali

Torna al centro del dibattito politico in Spagna la gestione dei fondi europei del Piano di ripresa Next Generation EU. La scorsa settimana la Corte dei Conti spagnola ha rivelato una serie di “modifiche di bilancio” che includevano l’utilizzo di 2,4 miliardi di euro provenienti dal Fondo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), il principale motore del pacchetto di ripresa post-pandemia dell’UE, per integrare le pensioni nel 2024.

Il Next Generation Eu consiste in sovvenzioni e prestiti legati a specifici obiettivi di riforma economica e di investimento, inizialmente non destinati a spese ordinarie come la spesa sociale. Ma evidentemente la Spagna che ha gia subito un taglio dei fondi lo scorso anno, per non avere rispettato alcuni obiettivi del piano, ha pensato di utilizzare i fondi europei per mettere a posto i propri conti pubblici.



Madrid ha autorizzato l’utilizzo di “stanziamenti in eccedenza” dai fondi per la ripresa post-Covid, hanno affermato i revisori, a causa di un'”insufficienza di stanziamenti di bilancio per far fronte a obblighi inevitabili relativi alle pensioni del servizio civile”. Le modifiche eccezionali “avrebbero dovuto essere meglio giustificate”, hanno concluso i revisori.

La Spagna è il secondo maggiore beneficiario dei fondi post-pandemia dell’UE, avendo già ricevuto 60,5 miliardi di euro in sovvenzioni e 17,3 miliardi di euro in prestiti dal pacchetto di ripresa europeo complessivo di 724 miliardi di euro.

Secondo il giornale spagnolo El Mundo, almeno 8,5 miliardi di euro sarebbero stati utilizzati per coprire pensioni, Reddito Minimo Vitale, altre spese sociali e persino contributi destinati alle Poste. Tuttavia, il quotidiano non ha pubblicato dettagli precisi sulla distribuzione delle somme né sui capitoli di bilancio coinvolti.

La questione arriva dopo il caso già emerso nel 2024, quando la Corte dei Conti aveva segnalato lo spostamento di circa 2,3 miliardi di euro di fondi europei avanzati verso pensioni minime e pensioni passive.