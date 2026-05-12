Spazio: l’Italia decolla. Il successo di Aviolancio e la scommessa dell’autonomia strategica

Mentre il mondo osserva le spettacolari accensioni verticali di SpaceX, l’Italia sceglie una via più “agile”, quasi furtiva, sicuramente molto meno costosa. Si è conclusa con successo nel Golfo del Messico la prima missione suborbitale del programma Aviolancio. Non è solo un test tecnico; è la dimostrazione che, se lo Stato decide di coordinare le eccellenze (CNR, T4i, COMINT), i risultati arrivano anche senza dover costruire una nuova Cape Canaveral nel Mediterraneo.

La tecnica: perché lanciare da un aereo?

L’idea è semplice e terribilmente efficace: invece di lottare contro la parte più densa dell’atmosfera partendo da fermi su una rampa, si “regala” al razzo una spinta iniziale e una quota di partenza grazie a un aereo vettore. In questo caso, un Alpha-Jet decollato dallo Houston Spaceport ha trasportato il sounding rocket HAX25, gioiello della padovana T4i.

I vantaggi economici e operativi sono evidenti:

Flessibilità meteorologica: se c’è maltempo sulla pista, l’aereo vola dove il cielo è sereno, al di sopra delle nuvole, senza nessun problema.

Costi infrastrutturali ridotti: la “rampa di lancio” è un velivolo che torna alla base e si rifornisce con poche migliaia di euro.

Autonomia: non si dipende dai calendari intasati dei grandi spazioporti internazionali.

Lancio meno costoso: il take off è già realizzato, e si può lanciare in senso opposto alla rotazione terrestre, guadagnando velocità.

Lo Stato come innovatore

Il programma Aviolancio è coordinato dal CNR per conto della Presidenza del Consiglio. Qui emerge la natura del progetto: un investimento pubblico mirato a creare una filiera nazionale. In un’epoca di “New Space Economy”, l’Italia non vuole essere solo un acquirente di servizi altrui, ma un fornitore di tecnologie sovrane. La ricaduta economica è diretta: sostenere aziende come T4i significa mantenere in Italia brevetti e competenze ad altissimo valore aggiunto, con un moltiplicatore industriale che il settore aerospaziale garantisce storicamente meglio di quasi ogni altro comparto.

Vecchie glorie e nuove opportunità: dai Starfighters ai Tornado

L’idea di lanciare oggetti nello spazio da un jet non è farina del nostro sacco, ma noi la stiamo interpretando con un’efficienza moderna. Già la società Starfighters, operando con i leggendari F-104 (gli “spilloni” che hanno protetto i nostri cieli per decenni), ha tracciato questa strada, dimostrando che velivoli nati per la Guerra Fredda possono avere una seconda vita come piattaforme di lancio.

Ed è qui che il pragmatismo si sposa con la strategia militare e industriale. L’Aeronautica Militare sta avviando al tramonto la linea dei Tornado. Questi caccia-bombardieri, famosi per la loro capacità di carico e robustezza, potrebbero essere i candidati ideali per versioni “heavy” di Aviolancio. Perché rottamare macchine straordinarie quando potrebbero diventare i vettori per micro-satelliti, garantendo all’Italia una capacità di risposta rapida in caso di necessità di osservazione della Terra o sicurezza nazionale?

Prospettive economiche

Il mercato dei piccoli satelliti è in esplosione. La capacità di offrire lanci “on-demand” senza le lungaggini burocratiche e tecniche dei lanci verticali pone l’Italia in una nicchia di mercato estremamente profittevole. Di seguito, una sintesi dei vantaggi competitivi:

Parametro Lancio Tradizionale (Verticale) Aviolancio (Orizzontale) Infrastruttura Spazioporti dedicati (costosi) Aeroporti esistenti Preavviso Mesi o anni Settimane Costi Fissi Elevatissimi Moderati Impatto Ambientale Concentrato e alto Distribuito e ridotto

In conclusione, il successo nel Golfo del Messico ci dice che la strada è quella giusta. Se l’Italia saprà coniugare la capacità di spesa pubblica intelligente con il recupero di asset militari prestigiosi (i Tornado), potremmo trovarci in mano la chiave per una sovranità spaziale che molti vicini europei ci invidieranno. Senza troppa enfasi, ma con molta sostanza.