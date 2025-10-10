La Cina gioca la carta maestra: Nuova stretta sulle Terre Rare

La Cina sta ampliando l’elenco degli elementi delle terre rare soggetti a controllo delle esportazioni e sta aggiungendo restrizioni sui prodotti manifatturieri che hanno utilizzato la tecnologia cinese di raffinazione e produzione di magneti, in una mossa che rafforza ulteriormente il controllo dominante della Cina sui materiali critici.

Anche l’olmio, l’erbio, il tulio, l’europio e l’itterbio fanno ora parte dell’ elenco di controllo delle esportazioni , per cui le entità straniere devono richiedere le licenze alle autorità cinesi per poterli importare.

Giovedì il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che alle aziende collegate alle forze armate straniere o inserite nelle liste di controllo delle esportazioni o di sorveglianza saranno negati i permessi.

Le restrizioni all’esportazione di tecnologia hanno effetto immediato, mentre l’estensione del controllo sulle esportazioni di elementi delle terre rare entrerà in vigore il 1° dicembre, secondo la dichiarazione del Ministero del Commercio riportata dalla CNBC.

Le nuove restrizioni alle esportazioni arrivano mentre gli Stati Uniti e la Cina continuano i negoziati commerciali e mentre c’è la possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump possa incontrare il leader cinese Xi Jinping in occasione di un vertice dei leader dell’Asia-Pacifico in Corea del Sud alla fine di questo mese.

All’inizio di aprile, la Cina ha annunciato che avrebbe ridotto le esportazioni di disprosio, gadolinio, scandio, terbio, samario, ittrio e lutezio. Questi elementi delle terre rare cosiddetti “pesanti” e “medi” sono utilizzati principalmente nelle applicazioni automobilistiche, tra cui rotori, motori e trasmissioni di veicoli elettrici e ibridi, nonché nell’industria della difesa in parti di jet, missili e droni.

Le restrizioni alle esportazioni cinesi hanno avuto ripercussioni sulle catene di approvvigionamento globali e sono state inizialmente avvertite nell’industria automobilistica, dove le principali associazioni di produttori di automobili hanno avvertito che le linee di produzione e assemblaggio sono inattive a causa di una carenza nella fornitura di magneti e terre rare.

Nonostante gli importanti accordi e il sostegno del governo occidentale alla creazione di catene di approvvigionamento interne, la Cina ha aumentato la sua quota di mercato nei minerali critici negli ultimi anni, come avvertito dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) all’inizio di quest’anno nel suo rapporto annuale.

La Cina domina la raffinazione di 19 dei 20 minerali analizzati dall’agenzia, con una quota di mercato media di circa il 70%.

“Tre quarti di questi minerali hanno mostrato una maggiore volatilità dei prezzi rispetto al petrolio e la metà è stata più volatile del gas naturale”, ha affermato l’AIE, sottolineando che le principali aree di rischio includono l’elevata concentrazione della catena di approvvigionamento, la volatilità dei prezzi e la dipendenza dai sottoprodotti.

Domande e Risposte per il Lettore

1) Perché questi elementi dal nome strano sono così importanti per la mia vita quotidiana? Le “terre rare” sono un gruppo di 17 elementi chimici fondamentali per quasi tutta la tecnologia moderna. Non le vedi, ma sono ovunque: nel tuo smartphone, negli schermi a colori, nei motori delle auto elettriche, nelle turbine eoliche e persino in apparecchiature mediche come la risonanza magnetica. Il loro controllo significa avere un’influenza diretta sulla produzione di quasi tutti i beni tecnologici di cui facciamo uso, determinandone prezzo e disponibilità.

2) L’Europa e gli Stati Uniti stanno facendo qualcosa per contrastare questo dominio cinese? Sì, ma con grande ritardo. Sia l’UE con il “Critical Raw Materials Act” che gli Stati Uniti con varie iniziative stanno cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento e di incentivare l’apertura di nuove miniere e impianti di raffinazione in patria o in paesi alleati (come Australia e Canada). Tuttavia, ricreare da zero una filiera che la Cina ha costruito in decenni richiede tempo, ingenti investimenti e il superamento di notevoli ostacoli ambientali e burocratici. La strada è ancora molto lunga.

3) Questo nuovo controllo cinese farà aumentare i prezzi delle auto elettriche o degli smartphone? È molto probabile. Quando il principale fornitore globale limita l’offerta di una materia prima essenziale, i costi per i produttori aumentano. Questi aumenti vengono quasi sempre trasferiti, almeno in parte, sul consumatore finale. Potremmo quindi assistere a un rincaro di molti prodotti ad alta tecnologia o, in alternativa, a ritardi nella produzione e nella consegna, specialmente per i settori, come quello dei veicoli elettrici, che dipendono pesantemente dai magneti permanenti prodotti con terre rare.