La Cina esenta dai dazi un quarto dell’import dagli USA, e si parla del Fentanyl

Secondo il WSJ ripreso anche da Reuters, il resposnabile della sicurezza interna del leader cinese Xi Jinping, Wang Xiaohong, negli ultimi giorni si è informato su ciò che il team di Trump vuole che la Cina faccia quando si tratta di fentanil.

Venerdì, in un visibile cambiamento di tono, il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato di stare valutando l’avvio di colloqui con gli Stati Uniti per fermare una guerra commerciale , esprimendo al contempo il desiderio di Pechino che l’amministrazione Trump “mostri sincerità” nel dialogo. In precedenza, il ministero aveva chiesto a Washington di ridurre prima le sue forti tariffe sulla Cina come condizione per i negoziati.

Cambio di tono

La Cina ha iniziato silenziosamente a esentare alcuni beni statunitensi da tariffe che probabilmente copriranno circa 40 miliardi di dollari di importazioni (o circa il 24% delle importazioni cinesi dagli Stati Uniti nel 2024), in quello che sembra uno sforzo per attenuare il colpo della guerra commerciale sulla propria economia.

“La Cina sta probabilmente cercando di mitigare i danni alla propria economia evitando un crollo delle importazioni chiave”, ha detto DiPippo.

“Le esenzioni non dovrebbero essere interpretate come un segnale agli Stati Uniti, dal momento che la Cina è stata silenziosa riguardo alle sue esenzioni, lavorando attraverso canali commerciali ed evitando dichiarazioni pubbliche”.

Sebbene questa mossa rispecchi il cambiamento dell’amministrazione Trump – che ha esentato smartphone e altri prodotti elettronici dalle proprie tariffe “reciproche”, compresi i prelievi del 145% sulla Cina (le esenzioni statunitensi si applicano a circa 102 miliardi di dollari, ovvero all’incirca il 22% delle importazioni statunitensi dalla Cina lo scorso anno) – sospettiamo che dietro questa decisione ci sia qualcosa di più.

Come abbiamo sottolineato solo una settimana fa , la già fragile economia cinese ha dovuto affrontare una grave crisi a causa dei tagli alle forniture di etano statunitensi causati dai dazi e della potenziale chiusura di fabbriche di plastica in massa.

“La situazione è disastrosa per gli impianti di cracking dell’etano cinesi, che non hanno alternative alle forniture statunitensi”, ha dichiarato Manish Sejwal, analista di Rystad Energy AS, utilizzando un termine industriale per indicare tali impianti.

“A meno che non vengano concesse esenzioni tariffarie, potrebbero essere costretti a interrompere la produzione o a chiudere l’attività”.

Non casualmente fralmente fra i beni esentati ci sono ti ci sono una serie di materie prime del settore chimico.

Bloomberg riporta che non è chiaro da dove provenga l’elenco e che non è stato confermato ufficialmente, ma almeno una mezza dozzina di aziende in Cina sono state in grado di introdurre i prodotti dell’elenco senza pagare dazi, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione e che hanno chiesto di non essere identificate per via di informazioni riservate.

Indipendentemente dal motivo – crisi di chiusura delle fabbriche o semplice buona volontà – ci sono timidi segnali che lo stallo commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe cambiare.

Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato venerdì che sta valutando la possibilità di avviare colloqui commerciali con gli Stati Uniti, dando un impulso ai mercati azionari.

“Gli Stati Uniti hanno recentemente inviato messaggi alla Cina attraverso le parti interessate, nella speranza di avviare colloqui con la Cina”, ha dichiarato il ministero in un comunicato diffuso durante una festività continentale.

“La Cina sta attualmente valutando la questione”.