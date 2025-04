Anche la Cina ha dei problemi di fornitura: la rinuncia all’etano USA manda in crisi la produzione di plastica

La guera commerciale fra Cina e USA colpisce a diversi livelli e con diverse velocità. La parte finanziaria, è immediata, per l’attesa d minori utili per molte società quotate, mentre quella legata all’economia reale ha effetto con una velocità molto minore.

Gli effetti sulle catene di apprvvigionamento sono molto più lenti, ma più impattanti: alcuni hanno fornitori alternativi, altri hanno scorte cumulate, per cui gli effetti reali richiedono tempo. Tutti guardano agli USA, ma anche la Cina avrà problemi nel rifornirsi di alcune materie prime strategiche di cui gli USA hanno una quota di mercato importante.

Tuttavia, quando il rallentamento legato all’interruzione delle catene logistiche colpirà, come inevitabilmente accadrà, le conseguenze per la Cina – che a differenza degli Stati Uniti non dispone di una rete di sicurezza sociale – saranno molto più gravi. Ciò significa anche che la guerra commerciale con la Cina raggiungerà l’apice solo quando Pechino subirà il massimo del dolore, e a quel punto Xi sarà molto più disponibile a dialogare con Trump. L’unica domanda è quando arriverà questo momento di massimo dolore.

Il giorno del “redde rationem” si avvicina sempre di più e in settori imprevisti: come riporta Bloomberg, le fabbriche cinesi di materie plastiche che dipendono da un gas che importano principalmente dagli Stati Uniti stanno affrontando la prospettiva di una chiusura generalizzata mentre le due maggiori economie del mondo si stanno rintanando in una prolungata guerra commerciale.

Il principale produttore di materie plastiche al mondo riceve quasi tutto l’etano, una materia prima petrolchimica che è anche un componente del gas naturale, dagli Stati Uniti. Ma i dazi da capogiro sulle merci americane significano che gli impianti che non possono lavorare le materie prime sostitutive sono destinati ad andare in una perdita secca; la loro unica alternativa è quella di chiudere la produzione per il futuro prossimo (o meno prossimo).

“La situazione è disastrosa per gli impianti cinesi di cracking dell’etano, che non hanno alternative alle forniture statunitensi”, ha dichiarato Manish Sejwal, analista di Rystad Energy AS, utilizzando un termine industriale per indicare tali impianti. “A meno che non vengano concesse esenzioni tariffarie, potrebbero essere costretti a interrompere la produzione o a chiudere bottega”.

Inutile dire che ciò sarebbe catastrofico per l’industria cinese della plastica, anche peché un impianto di produzione di etano purificato non si costruisce dall’oggi al domani.

La maggior parte dei cosiddetti cracker in Cina utilizza la nafta come materia prima, mentre i trasformatori che utilizzano esclusivamente etano come materia prima per i prodotti petrolchimici rappresentano meno del 10% del totale, circa 4 milioni di tonnellate, secondo Rystad. Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, la Cina è di gran lunga il principale acquirente delle forniture americane.

Ma con le tariffe del 125% in vigore, le fabbriche avrebbero perso 184 dollari per ogni tonnellata di etano statunitense lavorata nella settimana conclusasi l’11 aprile, secondo i dati di Rystad. A fronte di oltre 100 dollari di profitti che avrebbero ottenuto in assenza di dazi. Quel 10% che utilizza etano è condannato a chiudere, anche perché l’etano e il propano made in USA (come il derivato etanolo) sono richiesti da tutti quei paesi che vogliono raggiungere un accordo commerciale con Trump e riaggiustare, almeno parzialmente, il surplus commerciale.

Secondo Bloomberg, i costi aggiuntivi sono un altro colpo per il settore della plastica cinese, che sta già affrontando un eccesso di capacità produttiva superiore alla domanda. La contesa minaccia anche altre materie prime, tra cui i liquidi del gas naturale e il propano, e ha portato a un forte calo dei prezzi negli Stati Uniti , che non è certo uno shock inflazionistico come molti avevano previsto.

In Cina, la produzione interna di etano non sarà in grado di colmare il divario, con una produzione nazionale di circa 120.000 tonnellate nel 2024, secondo la società di consulenza industriale JLC International.

Inoltre, il mercato dell’etano “è caratterizzato da contratti a lungo termine, con poche o nessuna opportunità di rivendere i carichi sul mercato spot”, ha dichiarato Rystad il 10 aprile, rendendo difficile per i cinesi ottenere forniture alternative da fonti non statunitensi.



Sebbene la Cina abbia finora evitato la chiusura generalizzata della produzione in tutti i settori, sembra probabile che l’industria della plastica in generale, e le catene di approvvigionamento di etano e propano in particolare, saranno tra quelle colpite per prime e più duramente. Quindi, per coloro che cercano di individuare il momento di massimo dolore e di massima malleabilità di Pechino, è bene tenere d’occhio i prezzi della plastica cinese e/o gli scioperi dei lavoratori nella regione.

Quanto più bassi saranno i primi, tanto più alti si muoveranno i secondi e tanto più velocemente si concluderà la guerra commerciale. E finirà, perché come previsto anche da Goldman nelle sue ultime previsioni sulla Cina ( disponibili qui per gli abbonati pro ), il PIL del Paese sta per precipitare: la banca prevede ora che la crescita del PIL cinese nel secondo trimestre crollerà ad appena lo 0,8% QoQ dal 4,9% del primo trimestre. E questo è solo l’inizio, se la Cina non sarà in grado di scatenare uno stimolo di dimensioni simili a quello che ha fatto durante la covida.