La Cina e la tempesta nel Golfo: l’export frena, Pechino accumula scorte mentre l’Occidente trema

Non c’è muraglia che tenga quando il Mar Rosso si infiamma e lo Stretto di Hormuz si chiude. I dati commerciali della Cina di marzo 2026 ci consegnano il ritratto di un gigante che, pur essendo il primo della classe per previdenza, inizia a sentire il fiato corto di una crisi globale che non ha risparmiato nessuno.

I numeri della frenata

Dopo un inizio d’anno scoppiettante, con un balzo delle esportazioni del 21,8% nel bimestre gennaio-febbraio, marzo ha tirato il freno a mano. Le esportazioni cinesi sono cresciute solo del 2,5% su base annua, fermandosi a 321,03 miliardi di dollari. Un dato che ha gelato i mercati, i quali scommettevano su un solido +8,3%. Ecco il grafico, da Tradingeconomics:

Cosa è successo? Semplice: la fame globale di semiconduttori e tecnologia per l’IA ha sbattuto contro il muro dell’incertezza energetica. Il blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran ha innescato uno shock che ha rimescolato le carte del commercio mondiale.

Geopolitica dei mercati: l’effetto Trump e il pivot asiatico

L’analisi geografica dei flussi ci racconta una frammentazione del mondo in blocchi sempre più definiti:

Asia in spolvero: Taiwan (+35,2%), Corea del Sud (+19,6%) e Australia (+11,9%) continuano a comprare cinese.

Taiwan (+35,2%), Corea del Sud (+19,6%) e Australia (+11,9%) continuano a comprare cinese. L’Europa tiene: Nonostante le difficoltà sistemiche, l’UE segna un +8,6%.

Nonostante le difficoltà sistemiche, l’UE segna un +8,6%. Il gelo americano: Qui la nota dolente. Le esportazioni verso gli USA sono crollate del 26,5%. Tra dazi dell’amministrazione Trump e tensioni geopolitiche, il “decoupling” non è più un’ipotesi accademica, ma una realtà contabile.

Import: tra costi energetici e “formiche” cinesi

Mentre l’export rallenta, le importazioni crescono. Non per una improvvisa esplosione dei consumi interni, ma per una precisa scelta strategica di Pechino: l’accaparramento. Con i costi energetici alle stelle, la Cina sta accumulando materie prime e gestendo flussi di gas verso l’Estremo Oriente per mettere in sicurezza la propria industria. Ecco l’andamento dell’Import sempre secondo Tradingeconomics:

Il risultato? La bilancia commerciale si restringe. Pechino rimane in surplus, ma la forza d’urto della sua economia è inevitabilmente condizionata dal calo del reddito disponibile nei suoi mercati di sbocco (USA ed Europa in primis).

Considerazioni economiche

La Cina si conferma la “formica” del sistema globale: ha le riserve, ha le materie prime e ha una strategia di lungo periodo. Tuttavia, l’inflazione importata e la contrazione dei mercati occidentali sono variabili che nemmeno il Politburo può controllare totalmente. Se il mondo avanzato entra in recessione per colpa della crisi energetica, la fabbrica del mondo finirà per produrre merci che nessuno può più permettersi.

Siamo davanti a un riassestamento globale: la Cina soffre meno degli altri, ma non è più immune. La crisi del Golfo è il granello di sabbia che sta inceppando l’ingranaggio della globalizzazione per come l’abbiamo conosciuta.