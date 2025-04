La CIna è il maggior esportatore d’armi in Asia Centrale

La Cina è riuscita a scalzare la Russia come primo partner commerciale dell’Asia centrale. Ora, Pechino sembra intenzionata a conquistare una quota del mercato regionale delle armi.

Fino a poco tempo fa, la Cina non era un fattore di rilievo come fornitore di armi agli Stati dell’Asia centrale. Per la maggior parte dell’era post-sovietica, la Russia ha dominato il mercato regionale delle armi, in particolare le vendite a Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Ma le esportazioni di armi della Russia sono crollate da quando l’esercito russo si è impantanato in Ucraina, aprendo ad altre nazioni, tra cui Turchia, Bielorussia, Francia, Spagna e Italia, l’opportunità di incrementare le vendite.

Anche la Cina sta entrando in gioco. Nel 2024, Pechino avrebbe fornito droni al Kazakistan e a febbraio avrebbe venduto sistemi antiaerei all’Uzbekistan.

Ora circolano notizie secondo cui Tashkent starebbe pensando a un importante acquisto di jet da combattimento di fabbricazione cinese. Un rapporto pubblicato da defense-blog.com indica che l’affare potrebbe riguardare i JF-17, progettati congiuntamente da Cina e Pakistan.

I suoi progettisti definiscono i JF-17 come “caccia multiruolo avanzati, leggeri, per tutte le condizioni atmosferiche, giorno/notte… [in possesso di] eccellenti capacità di combattimento aria-aria e aria-superficie”.

Se l’accordo venisse portato a termine, segnerebbe un colpo di vendite per Pechino. Secondo quanto riferito, i funzionari uzbeki stavano valutando l’acquisto di caccia Rafale di produzione francese prima che i funzionari cinesi facessero pressione sulle vendite.

I JF-17 sarebbero meno costosi da mantenere rispetto ai Rafale e richiederebbero un addestramento dei piloti meno approfondito, ma, nello stesso tempo, c’è da valutare se la loro capacità sarebbe uguale.

L’annuncio di una vendita di caccia cinesi subito dopo il vertice Asia centrale-Unione europea contribuirebbe a rafforzare l’idea che l’Asia centrale sia diventata il cortile economico della Cina.

Nel periodo 2018-23, la Cina ha venduto armi a circa 40 Paesi , soprattutto in Africa e in Asia, pari al 5,8% di tutte le esportazioni di armi a livello globale . Solo gli Stati Uniti, la Francia e la Russia hanno avuto quote di mercato globali più alte durante questi sei anni.