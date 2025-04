La Cina avvia la costruzione della prima centrale nucleare e Fusione-Fissione al mondo

La Cina intende avviare la costruzione della prima centrale elettrica a fusione-fissione del mondo, con l’obiettivo di generare 100 megawatt di elettricità continua per la rete nazionale entro il 2030. L’impianto sarà costruito sulla Yaohu Science Island, nella zona hi-tech di Nanchang, nella provincia di Jiangxi, nella Cina centrale,

Il reattore superconduttore ad alta temperatura di Xinghuo, del valore di 20 miliardi di CNY (2,76 miliardi di dollari), è una joint venture tra la China National Nuclear Corporation (CNNC), filiale della China Nuclear Industry 23 Construction Corporation, e Lianovation Superconductor, spin-off della Lianovation Optoelectronics.

Nel novembre 2023, il Jiangxi Electronic Group, un’impresa statale, ha dichiarato in un comunicato che Lianovation Superconductor e il CNNC Fusion (Chengdu) Design and Research Institute avevano firmato un accordo quadro di cooperazione per la costruzione congiunta di un reattore a fusione-fissione nella provincia. Lianovation Superconductor è un’unità del Jiangxi Electronic Group.

Xinghuo significa scintilla e si dice che derivi da una citazione di Mao Zedong: “Una singola scintilla può innescare l’incendio di una prateria”. L’ibrido fusione-fissione utilizzerà neutroni ad alta energia prodotti da una reazione di fusione per innescare la fissione nei materiali circostanti, aumentando così la produzione di energia e riducendo potenzialmente le scorie nucleari a lunga vita.

L’obiettivo è quello di raggiungere un valore Q, o fattore di guadagno energetico, senza precedenti, superiore a 30. Il fattore di guadagno energetico è il rapporto tra l’energia di fusione prodotta in un reattore a fusione nucleare e l’energia necessaria per mantenere il plasma allo stato stazionario.

Il reattore sperimentale termonucleare internazionale in costruzione in Francia punta a un valore Q superiore a 10. La National Ignition Facility statunitense ha raggiunto nel 2022 un valore Q di 1,5.

Il sistema di combinare fusione e fissione nella centrale per la produzione d’energia è esattamente l’opposto di quanto succede nelle armi a fusione nucleare, o bombe all’idrogeno: infatti nell’arma è la fissione che fornisce l’energia per la fusione del trizio-deuterio, mentre in questo caso è la fusione che fornisce i neutroni di partenza per il processo di fusione dell’uranio.

Il progetto è entrato nella sua prima fase con una gara d’appalto pubblica per la valutazione dell’impatto ambientale, secondo quanto riportato da zbytb.com, una piattaforma che aggrega informazioni sulle gare d’appalto e sugli acquisti in Cina.

Il rapporto ambientale comprenderà studi di base, valutazioni di impatto su aria, acqua, rumore ed ecologia, nonché analisi dei rischi, misure di controllo dell’inquinamento e piani di monitoraggio.

Un piano di sviluppo scientifico e tecnologico della provincia di Jiangxi del 2021 prevedeva la dimostrazione e l’applicazione del progetto di fusione-fissione di Yaohu entro la fine del decennio. Nel 2023, Lianovation Superconductor ha annunciato l’intenzione di completare un impianto ibrido da 100 megawatt entro cinque o sei anni.