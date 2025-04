La Cina afferma che comunque la Crescita del PIL sarà al 5%

Lunedì la Cina ha cercato di placare i timori che la guerra commerciale con gli Stati Uniti possa avere gravi ripercussioni sulla sua crescita economica.

I responsabili politici si sono detti fiduciosi che l’obiettivo di crescita del PIL del 5% sarà raggiunto e che la mancanza di importazioni agricole ed energetiche dagli Stati Uniti non avrà un impatto significativo sull’economia.

“Anche se non acquisteremo cereali e semi oleosi dagli Stati Uniti, ciò non avrà un impatto significativo sull’approvvigionamento di cereali del nostro Paese”, ha dichiarato lunedì Zhao Chenxin, vice presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), l’ente di pianificazione statale cinese, secondo quanto riportato dal Financial Times .

Nel mezzo della guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina, in cui il presidente americano Donald Trump ha imposto dazi a tre cifre sulle importazioni cinesi in America, i massimi organi politici e i funzionari cinesi hanno cercato di rassicurare l’opinione pubblica sul fatto che la seconda economia mondiale sarebbe in grado di resistere alla guerra dei dazi.

“I risultati del primo trimestre hanno gettato solide basi per lo sviluppo economico dell’intero anno”, ha aggiunto Zhao.

“Indipendentemente dall’evoluzione della situazione internazionale, manterremo i nostri obiettivi di sviluppo, la nostra attenzione strategica e ci concentreremo sul nostro lavoro”.

La scorsa settimana, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha ridotto le sue stime di crescita del PIL cinese al 4%, dal 4,6% previsto a gennaio. La Cina continua a ribadire la sua fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo di crescita del 5% per quest’anno.

Nel frattempo, la Cina ha tagliato le importazioni di molte materie prime energetiche e agricole dagli Stati Uniti a marzo, in un contesto di crescenti tensioni commerciali e tariffarie con gli Stati Uniti, che dovrebbero ridurre ulteriormente gli acquisti cinesi di prodotti americani questo mese e nei prossimi mesi.

Le importazioni cinesi di GNL dagli Stati Uniti sono crollate a zero a marzo, quando la Cina ha imposto dazi sul GNL americano e su altri prodotti energetici, rendendoli antieconomici per gli acquirenti cinesi.

Analogamente al GNL, che è praticamente inesistente, la Cina non ha importato alcun quantitativo di grano dagli Stati Uniti nel mese di marzo, secondo i dati doganali cinesi citati da Bloomberg la scorsa settimana.

Le importazioni cinesi di cotone dagli Stati Uniti sono crollate del 90% a marzo rispetto all’anno precedente, mentre gli acquisti di mais statunitense sono scesi al minimo degli ultimi cinque anni.

Un funzionario cinese ha affermato che i prodotti agricoli statunitensi sono “altamente sostituibili”, mentre l’assenza di importazioni energetiche dall’America avrebbe un impatto limitato sull’approvvigionamento di petrolio, gas e carbone della Cina, secondo Pechino.

Allo stesso modo però gli USA subiranno danni relativi dalla fine dell’export verso la Cina. Alla fine i mercati di queste commodities sono globali ei prodotti USA, se non andranno in Cina, andranno altrove. Siamo in una fase in cui ciascuno fa il gioco della propria parte e recita il proprio copione.