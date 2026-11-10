La Cina abbatte le previsioni sull’import, ma l’avanzo record da mille miliardi spaventa l’Occidente

I numeri doganali di ottobre relativi al commercio internazione della Cina rimescolano le carte con dati nuovi e interessanti. La Cina ha registrato una fiammata improvvisa delle importazioni, cresciute del 41,6% a 307 miliardi di dollari, segnando il ritmo più rapido dal maggio 2021.

Un segnale di distensione voluto dal governo per riequilibrare i conti con l’estero? Solo in apparenza.

Nonostante le importazioni abbiano superato la crescita dell’export (+35,2%, pari a 412,3 miliardi), il surplus commerciale mensile si è attestato a ben 105,3 miliardi di dollari. Nei primi dieci mesi del 2026, l’avanzo complessivo ha così sfondato il tetto psicologico dei 1.040 miliardi di dollari. Pechino si avvia a polverizzare il primato storico dell’anno scorso, quando il surplus raggiunse quota 1.200 miliardi.

Il motore dell’Intelligenza Artificiale fa correre le fabbriche asiatiche

Guardando dentro la scatola degli scambi, emerge una realtà prettamente industriale. La Cina non sta importando beni di consumo per far festa, ma componenti per alimentare la propria transizione tecnologica e rifornire il pianeta di hardware avanzato:

Elettronica avanzata: gli acquisti di apparecchiature e parti per l’elaborazione automatica dei dati sono schizzati del 136,7%, mentre l’import di circuiti integrati è salito del 65,1%.

gli acquisti di apparecchiature e parti per l’elaborazione automatica dei dati sono schizzati del 136,7%, mentre l’import di circuiti integrati è salito del 65,1%. Materie prime strategiche: balzo per rame (+31,1%) e carbone (+26,8%), indispensabili per la rete elettrica e i data center.

balzo per rame (+31,1%) e carbone (+26,8%), indispensabili per la rete elettrica e i data center. Fornitori chiave: gli acquisti dalla Corea del Sud sono esplosi con un +79,1%, seguiti dall’Australia (+40,9%) e da Taiwan (+29,2%).

Ecco l’andamento dell’import (Tradingeconomics):

Il boom sudcoreano riflette la fame di memorie e semiconduttori per l’infrastruttura globale di calcolo legata all’Intelligenza Artificiale.

Voce commerciale Variazione annua (Ottobre 2026) Valore / Dettaglio Esportazioni +35,2% $412,33 mld Importazioni +41,6% $307,05 mld Surplus mensile +19,6% $105,28 mld Avanzo annuo cumulato +8,0% $1.043 mld

Sempre da Tradingeconomics questo è l’export:

Ecco qui il saldo commerciale risultante :

Le ricadute economiche per l’Europa

La dinamica racconta un’economia che assorbe tecnologia dai vicini asiatici per trasformarla in prodotti finiti destinati all’esportazione. Tuttavia, la frenata della crescita verso Stati Uniti (+32,9% contro il 39,5% di settembre) e Unione Europea (+24,4%) riflette i primi effetti delle tensioni tariffarie e la debolezza della domanda interna occidentale.

Mentre l’Europa cresce a tassi asfittici e acquista dalla Cina poco più del passato (+4,6%), Pechino dimostra che un massiccio investimento pubblico sull’offerta e sulla manifattura strategica continua a produrre una rendita commerciale imponente. Una lezione amara per chi sperava che bastassero i dazi a fermare la fabbrica del mondo.