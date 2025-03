La BEI si allinea alla UE e Finanzierà riarmo e Materie critiche

Ormai tutte le istituzioni europee si stanno allineando verso il nuovo trend del riarmo, anche quelle finanziarie. La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha annunciato una serie di importanti misure volte a intensificare il sostegno finanziario nei settori della sicurezza e della difesa, nonché delle materie prime critiche.

L’obiettivo è rafforzare le capacità europee in questi ambiti strategici, seguendo ormai una politica di riarmo strategico europeo sempre più assillante, come se dovessimo enrare in gurra domani.

Investimenti record in sicurezza e difesa

In linea con le indicazioni dei leader europei di rafforzare la sicurezza e la difesa dell’UE, il Consiglio di amministrazione della BEI ha modificato i criteri di ammissibilità per l’industria e le infrastrutture europee in questi settori. Questa modifica, che mira a limitare al massimo le attività escluse come concordato dai leader dell’UE il 6 marzo, consentirà un maggiore sostegno finanziario.

La BEI ha dichiarato di voler almeno raddoppiare quest’anno i propri investimenti in progetti di sicurezza e difesa, raggiungendo un nuovo livello record. L’attuale Iniziativa strategica europea per la sicurezza (SESI), con una dotazione di 8 miliardi di euro, sarà integrata in un obiettivo di finanziamento generale permanente, senza un massimale fisso annuale. I finanziamenti saranno definiti annualmente nel piano operativo del Gruppo BEI.

Questi investimenti mireranno a sostenere una vasta gamma di progetti, tra cui:

Caserme e depositi

Veicoli terrestri e aerei, droni ed elicotteri

Radar e satelliti, avionica avanzata, propulsione e ottica

Protezione delle frontiere e mobilità militare

Infrastrutture critiche

Sminamento e decontaminazione

Spazio, sicurezza informatica e tecnologie anti-disturbo

Equipaggiamento militare e protezione delle infrastrutture sottomarine

Ricerca

La BEI sottolinea che queste decisioni intendono facilitare gli investimenti per rafforzare la capacità di difesa industriale dell’Europa, integrando il Libro bianco della Commissione europea sulla difesa europea e il piano “Readiness 2030”.

Nuova iniziativa strategica per le materie prime critiche

Parallelamente, il Consiglio di amministrazione della BEI ha adottato una nuova iniziativa strategica sulle materie prime critiche (CRM). Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo della BEI come principale fornitore di finanziamenti e consulenza per progetti lungo l’intera catena del valore delle materie prime critiche, sia all’interno che all’esterno dell’UE. L’obiettivo è contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge dell’UE sulle materie prime critiche, riconoscendo l’importanza di un accesso sicuro a queste risorse per l’Europa, inclusi i settori della sicurezza, della difesa e dell’industria aerospaziale.

L’iniziativa prevede un finanziamento di circa due miliardi di euro per quest’anno, l’istituzione di una nuova task force e la creazione di uno sportello unico come punto di contatto centrale. La BEI si impegna a sviluppare e gestire una serie di progetti di finanziamento e consulenza in questo ambito, oltre a sviluppare maggiori competenze e partnership.

Nadia Calviño, Presidente del Gruppo BEI, ha dichiarato: “Il messaggio dei leader europei è chiaro: dobbiamo rafforzare le capacità di sicurezza e difesa dell’Europa. Le decisioni di oggi dimostrano che la BEI è parte della soluzione.”

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI): il motore finanziario dell’UE

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria a lungo termine dell’Unione europea, di proprietà degli Stati membri. Il suo obiettivo è finanziare investimenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE.

Se quindi la Commissione decide di investire nelle armi e nelle mapterie prime strategiche, allora la BEI non può che seguire queste indicazioni, dedicando le proprie risorse finanziarie a questi settori, sia che l’unvestimento abbia una vera logica economica di lungo periodo, sia che non ne abbia.