Kim Jong Un brucia tutti sul tempo: ecco il primo sottomarino nucleare nordcoreano (mentre Seoul guarda)

Mentre il mondo occidentale si scambiava gli auguri di Natale, a Pyongyang hanno deciso di scartare un regalo decisamente meno pacifico, ma tecnicamente molto più interessante. Le immagini rilasciate il 25 dicembre dai media di stato nordcoreani non lasciano spazio a molte interpretazioni: Kim Jong Un ha svelato il primo sottomarino a propulsione nucleare della Corea del Nord. E no, non è un vecchio diesel riverniciato.

Parliamo di un colosso da 8.700 tonnellate, un dislocamento che lo pone, almeno sulla carta, nella stessa categoria dei sottomarini d’attacco classe Virginia della US Navy. Le foto mostrano il leader supremo, accompagnato dalla figlia (ormai onnipresente e chiara erede designata), ispezionare lo scafo massiccio all’interno di un complesso coperto. Il messaggio è chiaro, quasi sfacciato: mentre Seoul festeggiava l’autorizzazione “sulla carta” ricevuta da Trump a ottobre per costruire i propri sottomarini nucleari, Pyongyang li ha già messi in cantiere.

La beffa strategica: Pyongyang batte Seoul

La situazione ha del paradossale, se non del tragico per gli strateghi di Seoul. La Corea del Sud ha desiderato questi mezzi per decenni, bloccata da un vecchio accordo di cooperazione nucleare con gli USA che impediva l’arricchimento del combustibile necessario. Solo recentemente, con il ritorno di un approccio più “transazionale” alla Casa Bianca, Trump ha dato il via libera.

Ma come ben sappiamo, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare (e la tecnologia). Progettare e costruire un sottomarino nucleare da zero richiede circa un decennio, per qunto ci sia l’assistenza americana.

Il Nord, invece, ha tagliato la curva.

Secondo Hong Min, ricercatore senior presso il Korea Institute for National Unification, lo stato di avanzamento dello scafo suggerisce che il reattore nucleare potrebbe essere già stato installato.3

“La Corea del Nord potrebbe condurre test missilistici con il sottomarino già entro i prossimi due anni”, ha dichiarato Hong.

Dalle immagini non è però ben chiaro il livello di completamente del sottomarino, che appare allo stato grezzo, mancante dei rivestimenti esterni, ma

Perché il nucleare cambia tutto

Per i non addetti ai lavori, la differenza tra un sottomarino convenzionale (diesel-elettrico) e uno nucleare non è solo una questione di “motore”. È una rivoluzione tattica.

Autonomia illimitata: Un sottomarino diesel deve emergere (o usare lo snorkel) periodicamente per ricaricare le batterie, esponendosi ai radar e ai sensori nemici. Un sottomarino nucleare sta sott’acqua per anni, se l’equipaggio ha abbastanza cibo.

Velocità e Silenziosità: Mantengono velocità elevate in immersione per periodi indefiniti, rendendoli piattaforme ideali per il “secondo colpo” (la capacità di lanciare un attacco nucleare di rappresaglia anche se il paese è stato distrutto).

Ecco un confronto rapido tra le forze in gioco, mettendo a confronto il sottomarino nucleare nord coreano con il miglior sottomarino diesel elettrico sud corean, classe Dosan, e il confronto basato sui dati emersi è il seguente:

Caratteristica Sottomarino Nordcoreano (Nuovo) Sottomarino Sudcoreano (Attuale) Propulsione Nucleare Diesel-Elettrico (AIP) Dislocamento 8.700 Tonnellate 3.000 – 4.000 Tonnellate Autonomia in immersione Teoricamente illimitata Settimane (con AIP) Stato In costruzione avanzata Operativo

Ovviamente stazza e autonomia non sono l’unica cosa importante per un sottomarino: affidabilità , sensoristica, , silenziosità stealth sono altrettanto importanti, ma comunque un sottomarino nucleare, anche solo potenziale, è una minaccia estrema per la Corea del Sud, ma anche per Giappone e Stati Uniti.

L’ombra lunga di Mosca

C’è un elefante nella stanza, o meglio, un orso. Come ha fatto un paese sotto sanzioni estreme, con un’economia che fatica a nutrire la popolazione, a sviluppare un reattore navale miniaturizzato e funzionante in così poco tempo?

La risposta, con ogni probabilità, si trova a Mosca. L’alleanza militare tra Putin e Kim, cementata dalla guerra in Ucraina, non ha portato a Pyongyang solo grano e petrolio, ma quasi certamente know-how militare di alto livello. È il classico do ut des: proiettili d’artiglieria per il fronte europeo in cambio di tecnologia sottomarina per il fronte pacifico.

Le sanzioni occidentali, ancora una volta, si sono dimostrate un colabrodo quando due stati “canaglia” (secondo la definizione USA) decidono di fare sistema economico parallelo.

“La migliore difesa è l’attacco”

Kim Jong Un non ha usato mezzi termini. Secondo l’agenzia KCNA, il leader ha definito questa nuova capacità come “la superpotenza offensiva quale miglior scudo per la sicurezza nazionale”.

L’ironia è palpabile: Kim accusa gli Stati Uniti e la Corea del Sud di minacciare la pace permettendo a Seoul di iniziare a pensare ai sottomarini nucleari, mentre lui ne sta giàassemblando uno.

Il professor Leif-Eric Easley dell’Università Ewha nota giustamente che “Kim ha ragione a dire che la situazione è instabile, ma è lui il responsabile della corsa agli armamenti”.

Tuttavia, bisogna essere realisti: in termini di flotta complessiva e tecnologia convenzionale (radar, sonar, missilistica di precisione), la Corea del Sud è ancora avanti anni luce con i suoi cacciatorpediniere AEGIS. Kim lo sa, ed è per questo che punta tutto sulle armi asimmetriche: nucleare e sottomarini strategici.

Prospettive future: il 2026 sarà caldo

Il piano quinquennale di Kim del 2021 sta arrivando a compimento con risultati inquietanti: missili ipersonici, missili balistici intercontinentali e ora questo.

Con la figlia Kim Ju Ae sempre più presente nelle foto ufficiali, il regime segnala stabilità dinastica e continuità nella sfida all’Occidente.

Mentre Washington e Seoul discutono di piani decennali, Pyongyang salda l’acciaio. La lezione per l’Occidente? La burocrazia e i trattati vincolano solo chi li rispetta. Chi li ignora, a quanto pare, naviga più veloce. Inoltre inimicarsi Mosca così pesantemente potrebbe essere stata una mossa molto controproducente.

Domande e risposte

Qual è la reale minaccia di questo sottomarino per l’Occidente?

La minaccia principale non è un attacco diretto immediato, ma la capacità di “secondo colpo”. Se la Corea del Nord possiede un sottomarino nucleare capace di lanciare missili balistici restando nascosto nel Pacifico per mesi, diventa quasi impossibile neutralizzare il suo arsenale nucleare con un attacco preventivo. Questo costringe gli USA e gli alleati a trattare Pyongyang come una potenza nucleare consolidata, alterando l’equilibrio di deterrenza nella regione.

La Corea del Sud non può semplicemente costruire il suo sottomarino ora?

Teoricamente sì, ma praticamente no. Anche con l’approvazione di Trump, manca l’infrastruttura immediata. La Corea del Sud ha un’eccellente industria cantieristica civile e militare convenzionale, ma non ha mai costruito reattori navali compatti. Sviluppare, testare e certificare un reattore sicuro richiede anni, forse un decennio. Nel frattempo, il divario temporale gioca a favore del Nord, che ha probabilmente saltato le fasi di sviluppo grazie all’assistenza tecnica russa o cinese.

Perché Kim Jong Un si fa vedere sempre con la figlia ultimamente?

La presenza di Kim Ju Ae non è una scelta sentimentale, ma politica. In un regime dinastico assoluto, la successione è il momento più critico. Mostrandola durante ispezioni militari di alto profilo (missili, sottomarini), Kim sta inviando un segnale chiaro all’élite militare e al popolo: lei è la prescelta. Serve a garantire la fedeltà dell’esercito alla futura linea di sangue e a smentire voci su una possibile instabilità interna o sulla salute del leader.