Jaguar e Land Rover interrompono e esportazioni negli USA

Gli automobilisti americani che hanno messo gli occhi su una nuova Range Rover o su una Land Rover Defender potrebbero dover aspettare a lungo: Jaguar Land Rover ha infatti annunciato uno stop temporaneo a tutte le spedizioni di auto negli Stati Uniti. La mossa arriva a seguito delle tariffe del 25% su tutte le importazioni di auto annunciate dal Presidente Donald Trump e in vigore da giovedì 3 aprile.

I dazi di Trump hanno scatenato le turbolenze sui mercati azionari globali e hanno causato il più grande crollo dei valori azionari dai tempi della pandemia COVID. L’industria automobilistica è solo una di quelle colpite, ma i dazi generalizzati del 25% su tutte le importazioni di auto in America avranno un forte impatto sui produttori del Regno Unito e di tutto il mondo.

Dopo l’Unione Europea, gli Stati Uniti sono il secondo mercato di esportazione per l’industria automobilistica britannica e, in termini di valore, il Regno Unito esporta negli Stati Uniti più automobili di qualsiasi altro tipo di merce. Il commercio vale circa 8,3 miliardi di sterline all’anno e l’organismo di rappresentanza, la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), ha già indicato che l’aumento dei costi non può essere assorbito dalle aziende automobilistiche e i prezzi dovranno inevitabilmente aumentare.



Jaguar Land Rover sta apparentemente scegliendo di fare il punto della situazione con una “pausa” delle esportazioni verso il mercato statunitense nel mese di aprile. Nel terzo trimestre del 2024, Jaguar Land Rover ha spedito oltreoceano circa 38.000 autovetture, quasi il totale di quelle vendute nel Regno Unito e nell’UE messi insieme. In una dichiarazione rilasciata sabato da JLR si legge che:

“Gli Stati Uniti sono un mercato importante per i marchi di lusso di JLR. Mentre lavoriamo per affrontare i nuovi termini commerciali con i nostri partner commerciali, stiamo adottando alcune azioni a breve termine, tra cui una pausa delle spedizioni in aprile, mentre sviluppiamo i nostri piani a medio e lungo termine”.

“Le nostre priorità sono ora quelle di soddisfare i nostri clienti in tutto il mondo e di affrontare le nuove condizioni commerciali statunitensi”, prosegue il comunicato. La Jaguar Land Rover, con sede a Coventry, ha fabbriche a Solihull, Castle Bromwich, Wolverhampton e Halewood che producono modelli Jaguar, Range Rover e Land Rover.

Jaguar aveva praticamente interrotto la produzione, ma Land Rover è comunque un marchio ancora ricercato negli USA. Ora la società vorrà comprendere se, con le nuove consizioni, sarà ancora proficuo esportare e se esiste un mercato.