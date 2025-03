Trump annuncia Dazi del 25% sull’importazione delle auto: il Giappone trema, ma anche Corea e Germania…

Il Presidente Trump ha annunciato un dazio del 25% su tutte le auto non prodotte negli Stati Uniti.

“Questo continuerà a stimolare la crescita ”, ha dichiarato Trump ai giornalisti.

Trump ha confermato che queste nuove tariffe si aggiungono a quelle già esistenti e che si prevede un gettito di 100 miliardi di dollari.

Per sottolineare la sua serietà, Trump ha affermato: “Questo è permanente”.

Oltre ai dazi, Trump ha discusso il suo piano per consentire agli americani di detrarre gli interessi sui finanziamenti sulle auto prodotte in America.

“Faremo pagare i Paesi per fare affari nel nostro Paese e per prendere i nostri posti di lavoro, per prendere la nostra ricchezza, per prendere un sacco di cose che hanno preso nel corso degli anni”.

Questo fa emergere una brutale verità per l’industria automobilistica: ci sono molti perdenti e pochi vincitori. Ma le case automobilistiche straniere, quelle che non hanno impianti negli Stati Uniti, saranno colpite in modo particolarmente duro.

Come osserva Bloomberg, dalla Hyundai della Corea del Sud alla Volkswagen tedesca e, in misura minore, alla General Motors americana, molte delle case automobilistiche più importanti del mondo dovranno presto affrontare costi più elevati a causa dei nuovi prelievi di Trump sulle importazioni di auto e componenti chiave. Questo perché circa il 46% di tutte le nuove auto vendute negli Stati Uniti sono importate.

“Ci sono pochissimi vincitori”, ha dichiarato in un’intervista telefonica Sam Fiorani, vicepresidente delle previsioni globali sui veicoli per AutoForecast Solutions. “I consumatori saranno perdenti perché avranno una scelta ridotta e prezzi più alti”.

Un notevole vincitore del caos tariffario è Elon Musk. La sua Tesla, che ha grandi fabbriche in California e in Texas, sforna tutti i veicoli elettrici che vende negli Stati Uniti, anche se, come ha osservato Elon nella tarda serata di mercoledì, anche l’azienda non rimarrà indenne.

Important to note that Tesla is NOT unscathed here. The tariff impact on Tesla is still significant. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2025

Anche Ford potrebbe subire un impatto meno grave rispetto ad alcuni rivali, dato che circa l’80% delle auto che vende negli Stati Uniti è costruito a livello nazionale.

Altri saranno meno fortunati: a partire dal 2 aprile, le nuove tariffe del 25% si applicheranno a tutti i veicoli passeggeri e agli autocarri leggeri importati, nonché a parti fondamentali come motori e trasmissioni.

Non sorprende che le tariffe diano un vantaggio alle case automobilistiche che si riforniscono di componenti negli Stati Uniti, e Trump ha anche concesso un’esenzione: i nuovi dazi si applicheranno solo alla quota non statunitense di veicoli e componenti importati nell’ambito di un accordo di libero scambio con Canada e Messico. Questo potrebbe attenuare il colpo per i veicoli le cui linee di fornitura si snodano a zig-zag attraverso il continente.

I dazi sulle parti provenienti da Canada e Messico che rispettano l’accordo commerciale non entreranno in vigore fino a quando gli Stati Uniti non istituiranno un processo per la riscossione di tali imposte. I vicini degli Stati Uniti potrebbero sfruttare questa finestra per cercare di evitare la piena attuazione, anche se è un’ipotesi remota.

E mentre i Paesi dell’USMCA faranno tutto il possibile per essere esclusi, i marchi stranieri che dipendono fortemente dai veicoli importati stanno tremando. Il gigante sudcoreano dell’auto Hyundai rischia di essere tra i più colpiti: sebbene la casa automobilistica e la sua affiliata Kia abbiano stabilimenti in Alabama e Georgia, e proprio ieri abbiano annunciato un piano di espansione negli Stati Uniti da 21 miliardi di dollari, l’anno scorso hanno importato più di un milione di veicoli negli Stati Uniti, che rappresentano più della metà delle loro vendite nel Paese, secondo i dati di Global Data.

Hyundai “rimane impegnata nella crescita a lungo termine dell’industria automobilistica statunitense attraverso la produzione localizzata e l’innovazione”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato, sottolineando che impiega 570.000 persone negli Stati Uniti.

Purtroppo, secondo Trump, dovrebbe impiegarne molti di più e se l’azienda – che importa quasi il 60% delle auto che vende negli Stati Uniti – vuole evitare i dazi, dovrà non solo assumere più lavoratori americani, ma anche costruire molti più stabilimenti statunitensi. E questo è solo l’inizio: quando le tariffe reciproche entreranno in vigore la prossima settimana, gli esportatori sudcoreani si troveranno in un mondo di dolore.

Il Giappone? un disastro

E il Giappone? Diamo un’occhiata più da vicino al Paese che storicamente è stato il più grande produttore di auto a livello globale e che produce 1,3 milioni di auto (e altri 0,4 milioni di auto a pedaggio in Messico) dei 16 milioni di auto vendute annualmente (Toyota 0,6 milioni, Subaru 0,3 milioni, Nissan 0,2 milioni, Mazda 0,2 milioni, MMC 0,1 milioni, Honda 0,01 milioni). Per il Giappone, le auto rappresentano oltre il 30% delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che importano circa il 46% di tutte le auto vendute ogni anno.

Sulla base di un prezzo di vendita medio di 45.000 dollari, il valore delle importazioni supererebbe i 330 miliardi di dollari e le tariffe di importazione statunitensi potrebbero avere un forte impatto sui prezzi di vendita e sulla domanda di auto. A parità di altre condizioni, esse farebbero aumentare il gettito fiscale annuo di circa 100 miliardi di dollari. Ma tutto il resto non sarà certamente uguale, soprattutto quando i Paesi esportatori entreranno in recessione e le loro industrie di esportazione saranno paralizzate.

In un’analisi pubblicata tre settimane fa , Goldman ha esaminato uno scenario in cui le auto giapponesi vengono colpite con tariffe del 25%, insieme alle importazioni da Messico e Canada. I risultati sono stati disastrosi. Secondo l’analista di Goldman Kota Yuzawa, l’impatto potenziale sui profitti operativi delle aziende automobilistiche giapponesi – ipotizzando un dazio del 25% sul Giappone in linea con quello imposto sulle importazioni da Canada e Messico – è mostrato di seguito.

In questo scenario Goldman ipotizza che i volumi di vendita diminuiscano a causa degli aumenti di prezzo effettuati da ciascuna azienda per compensare l’impatto negativo delle tariffe (calo dei volumi dell’8-26% sulla base di un aumento dei prezzi del 25% per i veicoli prodotti in Canada/Messico/Giappone). In questo scenario, l’impatto sui profitti sarà compreso tra il 6% di Toyota e il 59% di Mazda.



In termini di esposizione, Yuzawa calcola che il volume di produzione negli Stati Uniti è maggiore per Subaru (39%), Honda (27%), Toyota (13%), Nissan (13%), Mazda (7%).



In un altro scenario, molto più draconiano, le case automobilistiche giapponesi non sono in grado o semplicemente si rifiutano di aumentare i prezzi per compensare il calo dei volumi. Le conseguenze sono catastrofiche e si traducono nel seguente impatto sui profitti operativi:

Toyota -570 miliardi di yen, Honda -350 miliardi di yen, Nissan -130 miliardi di yen e Mazda -60 miliardi di yen.

L’impatto implicito sulle previsioni di profitto operativo di Goldman per l’esercizio 3/26 sarebbe il seguente: Toyota -11%, Honda -23%, Nissan -66% e Mazda -34%, con Nissan e Mazda che subirebbero un impatto relativamente elevato a causa del loro maggiore mix di esportazioni dal Canada/Messico.

Questo è solo l’inizio: oltre al potenziale impatto diretto sulle esportazioni di veicoli finiti descritto sopra, i produttori di componenti hanno anche catene di fornitura che si estendono a più Paesi.

Infatti, le società affiliate a Toyota che hanno annunciato i risultati del terzo trimestre (ottobre-dicembre) il 31 gennaio hanno fatto riferimento ai rischi tariffari. Le vendite di Denso dalle attività in Messico/Canada verso gli Stati Uniti ammontano a circa 220 miliardi di yen, mentre quelle di Aisin a circa 60 miliardi di yen. Se venisse imposta una tariffa del 25% anche sui pezzi di ricambio, Goldman prevede un potenziale calo dei profitti di 55 miliardi di ¥ e 15 miliardi di ¥ per Denso/Aisin. Toyota Boshoku non ha reso note le cifre, ma ha notato un forte impatto potenziale, dato che gran parte della cucitura dei sedili viene effettuata in Messico.

I produttori di componenti stanno lavorando per trasferire i costi più elevati alle case automobilistiche. La direzione di Denso ha espresso la speranza che l’impatto dei dazi sia in qualche modo mitigato dalla possibilità di tagli alle imposte sulle società statunitensi e dall’indebolimento del peso messicano.

In definitiva, Yuzawa di Goldman si aspetta che gli aumenti dei prezzi si diffondano nell’industria automobilistica statunitense e che, dopo diversi anni di sofferenza, le esportazioni soggette a dazi trovino una certa parità con i produttori nazionali: “Le automobili sono comunque beni essenziali e nel lungo termine ci aspettiamo che la domanda si riprenda e che l’impatto negativo dei dazi sui volumi diminuisca gradualmente con l’aumento della produzione di modelli prodotti negli Stati Uniti e dell’acquisto di parti prodotte negli Stati Uniti. Inoltre, anche il mercato delle auto usate è solido. L’aumento dei prezzi delle auto nuove probabilmente porterà a un aumento dei prezzi delle auto usate, che potrebbe anche aumentare il potere d’acquisto dei veicoli grazie all’aumento dei valori residui. I nostri economisti stimano l’elasticità della domanda ai prezzi a 1,2-1,5 nel breve termine e a 0,2 nel medio termine, e nella nostra analisi di scenario in questo rapporto utilizziamo il punto medio di 1,35”.

Il problema è che questo richiederà tempo e durante tutto questo tempo i profitti e i fatturati delle case automobilistiche, giapponesi in primis, ma coreane ed europee subito dopo, andranno in crisi, con ricadute molto forti soprattutto per il Giappone. Sarà un massacro non semplice da risolvere. Anche però Germania e Corea del Sud verranno devastate. Noi ormai non produciamo quasi più nulla…