Italia nella nuova alleanza BEI per far crescere le imprese tecnologiche

Una società di cybersicurezza nata a Roma ha raccolto circa 234 milioni di euro in un solo round. All’operazione, guidata dal fondo Headline, ha partecipato anche il Fondo europeo per gli investimenti. È il caso di Exein, che a settembre ha raggiunto una valutazione di circa 1,45 miliardi di euro. È anche l’esempio più concreto di che cosa può significare per l’Italia la conferma, annunciata a Bruxelles da Nadia Calviño, della partecipazione alla seconda fase della European Tech Champions Initiative.

L’Italia è tra i sette Paesi che partecipano alla prima chiusura della raccolta del nuovo fondo di fondi, insieme a Germania, Spagna, Paesi Bassi, Grecia, Lussemburgo e Bulgaria. Il Gruppo BEI e i sette Stati hanno assunto impegni per circa 2 miliardi di euro. A questi si aggiungono oltre 8 miliardi di intenzioni di investimento nell’ecosistema europeo da parte degli investitori istituzionali e dell’iniziativa francese Tibi. Da qui gli oltre 10 miliardi annunciati a Bruxelles, verso l’obiettivo di 15 miliardi indicato da Calviño. La BEI attende le prime decisioni d’investimento nelle prossime settimane. Tra gli investitori figurano anche Azimut, Armònia, Green Arrow Capital e Compagnia di San Paolo.

Per le imprese italiane la novità sta nella dimensione dei capitali che i fondi potranno mettere in campo. Il Fondo europeo per gli investimenti seleziona e finanzia fondi di venture capital e private equity, che a loro volta investono nel capitale delle imprese. Una società che ha già clienti e un prodotto sul mercato può così trovare soci in grado di sostenere un round da decine di milioni per aprire una linea produttiva, completare lo sviluppo di una tecnologia o entrare in nuovi mercati. Le operazioni vengono selezionate a livello europeo. La partecipazione italiana dà al Paese un posto tra i sottoscrittori, mentre l’accesso delle imprese dipenderà dalla qualità dei progetti e dalle decisioni dei gestori.

È una questione di scala. Secondo EY, nel 2025 il venture capital italiano ha raggiunto quasi 1,5 miliardi di euro, in aumento del 32%, grazie soprattutto a poche operazioni di grandi dimensioni. In rapporto al Pil, però, gli investimenti sono stati pari allo 0,07%, contro lo 0,15% della Germania e lo 0,22% della Francia. Per una società di robotica industriale o di biotecnologie, poter raccogliere in Europa un round di crescita significa avere più margine per finanziare impianti, sperimentazione e assunzioni mantenendo in Italia una parte rilevante dell’attività.

Sul piano politico, la conferma di oggi dà continuità a una scelta del governo Meloni. L’Italia era già tra i sottoscrittori iniziali nel febbraio 2023, quando impegnò 150 milioni di euro e Giancarlo Giorgetti sostenne pubblicamente l’iniziativa per conto del governo. La BEI ha confermato l’adesione italiana alla nuova fase. Restano da chiarire l’importo del nuovo contributo e il ruolo dei singoli ministeri nella decisione.

L’atto di indirizzo firmato a giungo del 2026, da Urso con Anna Maria Bernini per il 2026–2028 prevede di rafforzare il capitale di rischio per le imprese deep tech e di collegare meglio università, ricerca e investitori. È il passaggio che può dare sostanza all’adesione europea. Se più tecnologie sviluppate nei laboratori italiani diventano imprese con prodotti e clienti, ci saranno più società pronte a raccogliere i capitali che la BEI vuole mobilitare. Dopo Exein, il risultato da misurare sarà quante altre imprese italiane riusciranno a finanziare da qui la propria crescita internazionale. Il tema degli investimenti tecnologici è anche al centro del dibattito sulle infrastrutture digitali. «Senza data center non c’è sovranità, né sviluppo dell’economia digitale», ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista a La Verità. Per l’Italia, la possibilità di raccogliere capitali in Europa conta anche per questo. Può aiutare le imprese che sviluppano tecnologie per proteggere dati e sistemi industriali a crescere mantenendo nel Paese ricerca e competenze.