L’Italia sta investendo con decisione nella modernizzazione delle sue capacità di difesa, come dimostrato dai recenti sviluppi annunciati al Paris Air Show 2025 e dai test condotti da MBDA, leader europeo nel settore missilistico, controllata da aziende nazionali di Francia, Regno Unito e Italia.

I programmi FULGUR per l’Esercito Italiano, Teseo MK2/E per la Marina Militare e la modernizzazione del missile TAURUS per la Bundeswehr, in cui l’Italia gioca un ruolo industriale chiave, rappresentano un passo avanti verso una difesa più robusta e tecnologicamente avanzata.

Questi progetti non solo rafforzano la sicurezza nazionale, ma posizionano l’Italia come protagonista nell’industria della difesa europea, promuovendo innovazione e autonomia tecnologica.

FULGUR: Un baluardo contro le minacce aeree

Annunciato il 16 giugno 2025 al Paris Air Show, il missile FULGUR è un sistema di difesa aerea a cortissimo raggio (VSHORAD) sviluppato da MBDA per l’Esercito Italiano. Progettato per contrastare minacce moderne come droni, elicotteri e aerei da combattimento, FULGUR è un missile supersonico, trasportabile a spalla, con capacità “fire-and-forget” (spara e dimentica), che non richiede il controllo continuo dell’operatore dopo il lancio.

Grazie a un cercatore avanzato con elaborazione delle immagini, funziona in qualsiasi condizione atmosferica, giorno e notte, rispettando gli standard NATO. La sua versatilità è un punto di forza: può essere integrato su veicoli militari come il VTLM2 di Iveco Defence Vehicles con torrette Leonardo, piattaforme 8×8 o elicotteri. FULGUR sarà parte del sistema Sky Warden di MBDA, progettato specificamente per neutralizzare sistemi aerei senza pilota (C-UAS), una minaccia in rapida crescita nei conflitti moderni.

Le prime consegne sono previste per il 2028, segnando un passo cruciale per l’Esercito Italiano nella costruzione di una difesa aerea multistrato.

Perché è importante? In un’era in cui i droni sono usati sempre più in teatri operativi, da conflitti locali a operazioni ibride, FULGUR offre una risposta rapida ed efficace, garantendo protezione alle truppe e alle infrastrutture critiche. Inoltre, rafforza l’autonomia tecnologica europea, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e favorendo l’industria italiana, con aziende come Leonardo e Iveco al centro del progetto.

Teseo MK2/E: Potenza navale per la Marina Italiana

La Marina Militare Italiana si prepara a un salto tecnologico con il missile antinave Teseo MK2/E, noto a livello internazionale come OTOMAT. Il primo test, completato con successo il 14 ottobre 2024, ha dimostrato le capacità di questo missile di nuova generazione, progettato per colpire con precisione bersagli marittimi e terrestri a oltre 350 km di distanza.

Dotato di un cercatore AESA (Active Electronically Scanned Antenna) e di un sensore elettro-ottico, il Teseo MK2/E combina una velocità subsonica elevata con la capacità di volo a pelo d’acqua, rendendolo difficile da intercettare.

La sua testata scalabile minimizza i danni collaterali, mentre la pianificazione avanzata delle missioni e il controllo in volo tramite datalink satellitare garantiscono una flessibilità operativa senza precedenti.

Questo missile equipaggerà navi come i Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA), i nuovi cacciatorpediniere DDX e le fregate FREMM e Horizon, con consegne previste per il 2027. Perché è importante? Il Teseo MK2/E potenzia la capacità della Marina Italiana di affrontare minacce navali e terrestri in scenari complessi, come quelli del Mediterraneo, dove le tensioni geopolitiche richiedono una presenza navale robusta. Inoltre, il suo design avanzato lo rende un prodotto competitivo per l’export, consolidando il ruolo di MBDA e dell’industria italiana nel mercato globale della difesa.

TAURUS modernizzato: collaborazione europea per la sicurezza

MBDA, in collaborazione con TAURUS Systems GmbH, sta modernizzando il missile da crociera TAURUS KEPD 350 per la Bundeswehr tedesca, come evidenziato al Paris Air Show 2025. Con una portata superiore a 500 km, il TAURUS è progettato per attacchi di precisione contro bersagli terrestri fortificati, come bunker e infrastrutture strategiche.

Gli aggiornamenti includono sistemi di navigazione migliorati, sensori avanzati e contromisure elettroniche per resistere alle difese nemiche, rispondendo alle esigenze di conflitti ad alta intensità come quelli osservati in Ucraina. Sebbene il progetto sia guidato dalla Germania, l’Italia contribuisce attraverso MBDA, rafforzando la cooperazione industriale europea. Questo mezzo è studiato per migliorare la deterrenza NATO con un’arma precisa e affidabile. L’Italia non è un acquirente del Taurus, ma vi partecipa tramite MBDA.

I progetti Fulgur e Teseo sono la base dell’autonomia italiana nel settore difesa dove la partecipazione a MBDA permetta all’industria nazionale, che in questo caso è l’ex Alenia, di rimanese in prima fila nell’industria della tecnologia.