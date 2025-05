Il Ministero della Difesa italiano ha annunciato l’invio di veicoli corazzati VCC-2 Camilino all’Ucraina, in supporto al suo sforzo militare.

L’annuncio fa parte dell’undicesimo pacchetto di aiuti militari di Roma a Kiev. La donazione comprenderà 400 veicoli: alcuni in condizioni operative e altri destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio, cioè nello stato da rottamazione.

I veicoli saranno equipaggiati con un sistema di sorveglianza satellitare (il cui tipo non è stato specificato) per migliorare il coordinamento operativo dell’esercito ucraino e la consapevolezza situazionale in prima linea.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa locali ucraine, i dettagli sul calendario di consegna e sul valore della fornitura dei Camillino non sono ancora stati divulgati, anche perché bisognerà valutare il loro stato nel deposito militare di Lenta.

Cosa sapere sul VCC-2 Camillino

Il VCC-2 Camillino è la variante dell’Esercito Italiano del trasporto truppe americano M113, impiegato per la prima volta durante la Guerra del Vietnam.

Una delle modifiche principali del Camilino riguarda il design dello scafo, che pone una forte enfasi sulla protezione migliorata e sulla potenza di fuoco rispetto alla capacità di trasporto passeggeri dell’M113 originale.

L’anno scorso, la Brigata d’Assalto “Liut” della Polizia Nazionale Ucraina ha adottato il veicolo standard M113 come sistema principale per il trasporto della fanteria.

Nel 2022, la NATO ha collaborato con Roma per la demilitarizzazione, lo smantellamento e lo smaltimento di oltre 700 vecchi mezzi trasporto truppe M113 dell’Esercito Italiano. Sebbene il governo impieghi circa 1.200 di questi sistemi, la maggior parte di essi non è stata schierata per anni. Nel 2021, gli ultimi dieci M113 della flotta sono stati ritirati dal servizio.

Si ipotizza che i restanti veicoli derivanti da questa dismissione siano le stesse unità che saranno fornite all’Ucraina nell’ambito della recente assistenza alla difesa.

Specifiche Tecniche

Il Camillino misura 5 metri di lunghezza, pesa circa 11.600 chilogrammi e ha posti a sedere per un massimo di nove persone.

È rivestito da una corazza protettiva in alluminio, con lamiere più spesse sui pannelli anteriori e laterali.

Il veicolo è alimentato da una trasmissione a tre marce avanti e un motore diesel a sei cilindri raffreddato ad acqua da 215 cavalli, che consente velocità fino a 60 chilometri orari e un’autonomia di oltre 500 chilometri.

L’armamento principale della piattaforma è una mitragliatrice pesante Browning calibro .50.