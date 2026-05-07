Italia, il paradosso della ricchezza privata che l’Europa finge di non vedere

C’è un dato che dovrebbe entrare con forza nel dibattito pubblico europeo: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane supera i 6.000 miliardi di euro, pari a circa il 270% del PIL. Un rapporto superiore a quello di Francia e Germania, che si collocano sotto il 225%. È un dato che smonta alla radice una narrazione consolidata: quella di un’Italia strutturalmente fragile, povera di risorse e perennemente bisognosa di essere sorvegliata dai custodi dell’ortodossia europea.

La realtà è molto più complessa. L’Italia è un Paese con un elevatissimo patrimonio privato, una forte tradizione di risparmio e un indebitamento delle famiglie relativamente contenuto. Non solo: contrariamente a un luogo comune ripetuto fino alla noia, gli italiani non tengono semplicemente i soldi fermi sul conto corrente. La quota di ricchezza detenuta in depositi è inferiore a quella tedesca, mentre la componente investita in azioni, fondi e strumenti finanziari risulta più rilevante rispetto a quanto comunemente si pensi.

Questo significa che l’Italia non è solo un Paese patrimonialmente ricco, ma anche meno arretrato nella composizione della ricchezza di quanto venga spesso raccontato. Certo, resta il problema della bassa crescita, della debole capacità di generare nuovo risparmio e di trasformare questa massa finanziaria in investimenti produttivi. Ma proprio qui emerge la contraddizione più grande: l’Italia dispone di una base patrimoniale enorme, eppure viene giudicata quasi esclusivamente attraverso il metro del debito pubblico.

È il grande limite della governance economica europea. I parametri di Maastricht, e tutte le successive evoluzioni del Patto di Stabilità, hanno costruito il giudizio sulla sostenibilità di un Paese guardando prevalentemente al rapporto debito pubblico/PIL e al deficit annuale. Indicatori importanti, certo, ma parziali. Perché un sistema economico non è fatto solo dallo Stato: è composto anche da famiglie, imprese, banche, attività finanziarie, passività private, patrimonio immobiliare e capacità complessiva di assorbire shock.

Concentrarsi esclusivamente sul debito pubblico significa fotografare solo una parte del quadro. E quando si guarda solo una parte del quadro, il rischio è scambiare per fragilità ciò che è invece una diversa struttura economica.

Il caso italiano è emblematico. Il nostro Paese ha un debito pubblico elevato, ma ha anche un debito privato molto più contenuto rispetto ad altre economie avanzate. Le famiglie italiane sono meno esposte finanziariamente di quelle di molti altri Paesi europei. Questo elemento dovrebbe pesare nella valutazione complessiva della solidità nazionale. Invece viene quasi ignorato.

Ed è un errore enorme, perché molte delle grandi crisi economiche degli ultimi decenni non sono nate dal debito pubblico, ma dal debito privato. La crisi finanziaria globale del 2008 è esplosa a partire dall’eccesso di indebitamento privato, dalla leva finanziaria, dai mutui e dagli squilibri del sistema bancario. Anche in Europa, diverse crisi sono state alimentate da bolle immobiliari, credito facile e squilibri privati. Poi, quando il sistema è crollato, è intervenuto lo Stato. E così il debito privato è diventato debito pubblico.

Questo è il punto politico centrale. Quando il settore privato accumula rischi eccessivi, alla fine è quasi sempre il bilancio pubblico a essere chiamato a riparare i danni. Salvataggi bancari, garanzie statali, ricapitalizzazioni, interventi straordinari: tutto finisce, direttamente o indirettamente, sullo Stato. E allora perché l’Europa continua a valutare la sostenibilità di un Paese guardando quasi solo al debito pubblico, come se il debito privato non producesse conseguenze sistemiche?

Se i parametri europei avessero considerato anche il debito privato, la ricchezza finanziaria delle famiglie e la posizione patrimoniale complessiva dei Paesi, l’Italia sarebbe apparsa in una luce completamente diversa. Non come un’anomalia da correggere, ma come uno dei sistemi più prudenti d’Europa. Non come il malato cronico dell’Unione, ma come un Paese con problemi di crescita, certamente, ma con fondamentali patrimoniali molto più solidi di quanto la narrativa ufficiale lasci intendere.

Questo non significa negare il peso del debito pubblico italiano. Sarebbe un errore. Significa però collocarlo nel contesto corretto. Un Paese con alto debito pubblico ma basso debito privato, elevata ricchezza finanziaria e forte risparmio familiare non può essere valutato allo stesso modo di un Paese con minore debito pubblico ma famiglie, imprese o banche molto più esposte. La sostenibilità non è un numero isolato: è un equilibrio complessivo.

La miopia europea ha prodotto effetti politici pesanti. Ha compresso gli spazi di bilancio dell’Italia, ha imposto una lettura punitiva della nostra economia e ha contribuito a rafforzare l’idea che il problema italiano fosse sempre e soltanto la disciplina fiscale. Ma una disciplina fiscale cieca, se non tiene conto della struttura patrimoniale e produttiva di un Paese, rischia di diventare essa stessa un fattore di indebolimento.

L’Italia non ha bisogno di lezioni astratte da chi ha costruito la propria crescita anche su squilibri privati, bolle del credito o modelli mercantilisti difficilmente replicabili. Ha bisogno di una politica economica capace di mobilitare la propria ricchezza, orientarla verso investimenti produttivi, infrastrutture, industria, innovazione e capitale umano. Ma per farlo servono regole europee intelligenti, non parametri rigidi che leggono la realtà con lenti vecchie di trent’anni.

Il paradosso è evidente: l’Europa chiede all’Italia di essere più forte, ma continua a giudicarla con strumenti che non riconoscono i suoi punti di forza. Pretende crescita, ma ne limita gli strumenti. Invoca stabilità, ma ignora che la stabilità non dipende solo dal debito pubblico, bensì dall’intero bilancio economico di una nazione.

La vera domanda, allora, è politica: perché un Paese con una ricchezza privata così elevata, un debito privato contenuto e una forte capacità di risparmio viene ancora raccontato come un’anomalia da correggere? Forse perché riconoscere questa realtà obbligherebbe a rivedere l’intero impianto delle regole europee. E ammettere che, per anni, l’Italia è stata giudicata con parametri incompleti.

La ricchezza italiana non cancella i nostri problemi. Ma dimostra che il Paese è molto più solido di quanto venga descritto. Il vero nodo non è la mancanza di risorse, ma l’incapacità politica ed europea di metterle a sistema. Finché Bruxelles continuerà a guardare solo al debito pubblico e non alla posizione complessiva delle economie nazionali, continuerà a formulare diagnosi parziali e cure sbagliate.

E l’Italia, ancora una volta, rischierà di essere penalizzata non per la sua debolezza reale, ma per la cecità di chi pretende di misurarla.

Antonio Maria Rinaldi