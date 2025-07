L’industria israeliana sta facendo il pieno di ordini di sistemi antiaerei. La società israeliana Rafael Advanced Defense Systems si è aggiudicata il programma di acquisizione del sistema di difesa aerea a corto e brevissimo raggio (V/SHORAD) della Romania.

Il contratto da 1,9 miliardi di euro (2,23 miliardi di dollari) del Ministero della Difesa Nazionale rumeno fa seguito a una procedura competitiva condotta dall’agenzia per gli appalti militari del Paese.

“Dopo aver completato una procedura competitiva, l’autorità contraente … ha comunicato il risultato della procedura di aggiudicazione agli operatori economici coinvolti”, si legge in una dichiarazione stampa del ministero.

“A seguito delle comunicazioni, non sono stati presentati ricorsi e la procedura di aggiudicazione sarà finalizzata con la firma dell’accordo quadro tra l’autorità contraente e l’operatore economico designato come vincitore”.

Sistema probabile

L’appalto è stato approvato dal parlamento rumeno nel 2020, mentre il processo è iniziato nel 2023.

I media rumeni avevano precedentemente riferito che Rafael era l’unico concorrente rimasto in gara dopo l’eliminazione di MBDA e Diehl Defence. Ricordiamo che MBDA avrebbe previsto una partecipazione delle principali aziende europee… invece l’ordine finisce in Israele.

La sudcoreana LIG Nex1 era stata eliminata in una fase precedente.

Il sistema specifico da acquisire non è stato ancora reso noto ufficialmente, ma secondo quanto riferito Rafael avrebbe offerto il suo sistema di difesa aerea mobile a corto e medio raggio Spyder.

Il sistema utilizza missili Python-5 o Derby di Rafael come intercettori con gittate rispettivamente di 40 chilometri (25 miglia) e 80 chilometri (50 miglia).

Si tratterà del secondo contratto più importante per un’azienda israeliana del settore della difesa dopo la vendita per oltre 4 miliardi di dollari del sistema di difesa aerea Arrow 3 di Israel Aerospace Industries alla Germania.

In sostituzione del sistema Hawk

Previsto per sostituire il vecchio sistema di difesa aerea Hawk della Romania, lo Spyder andrà a integrare il sistema Patriot a lungo raggio del Paese.

Per finanziare l’accordo, il governo rumeno potrebbe, secondo quanto riferito, ricorrere a strumenti di finanziamento europei quali l’Act in Support of Ammunition Production e l’European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act.

La firma del contratto definitivo è prevista a breve, seguita dalla consegna iniziale.