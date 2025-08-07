Israele ed Egitto, storico accordo da 35 miliardi di dollari per il gas di Leviathan

Israele ha firmato il più grande accordo di esportazione nella storia del Paese, del valore di 35 miliardi di dollari, per la fornitura di gas all’Egitto, dal grande giacimento offshore Leviathan, ha dichiarato giovedì NewMed, uno dei partner del giacimento.

Leviathan, situato al largo della costa mediterranea di Israele con riserve pari a circa 600 miliardi di metri cubi, venderà circa 130 miliardi di metri cubi di gas all’Egitto fino al 2040, o fino al raggiungimento di tutte le quantità previste dal contratto, secondo quanto riportato da Reuters.

Il giacimento Leviathan ha iniziato a rifornire l’Egitto poco dopo l’avvio della produzione nel 2020. Nel 2019 è stato firmato un accordo iniziale per 60 miliardi di metri cubi, ovvero 4,5 miliardi di metri cubi all’anno, che dovrebbe essere interamente fornito entro l’inizio degli anni ’30.

Leviathan, il più grande giacimento di gas naturale del Mediterraneo, ha già fornito 23,5 miliardi di metri cubi di gas all’Egitto dal 2020, ha affermato NewMed.

“Si tratta dell’accordo di esportazione più importante dal punto di vista strategico mai concluso nel Mediterraneo orientale, che rafforza la posizione dell’Egitto come hub più significativo della regione”, ha dichiarato Yossi Abu, CEO di NewMed.

“Questo accordo, reso possibile dalle nostre solide partnership regionali, aprirà ulteriori opportunità di esportazione nella regione, dimostrando ancora una volta che il gas naturale e l’industria energetica in generale possono essere un punto di riferimento per la collaborazione”.

L’Egitto, il Paese arabo più popoloso, ha subito blackout continui negli ultimi due anni a causa delle difficoltà finanziarie del governo e dell’insufficienza dell’approvvigionamento di gas naturale.

Ha abbandonato i piani di diventare un hub per l’approvvigionamento dell’Europa e è diventato invece un importatore netto di gas, firmando negli ultimi mesi accordi con aziende energetiche e società commerciali per l’acquisto di 150-160 carichi di gas naturale liquefatto. Durante la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran nel mese di giugno, le esportazioni dal Leviathan sono state interrotte per motivi di sicurezza.

In base all’accordo di giovedì, il Leviathan fornirà all’Egitto, in una prima fase, 20 miliardi di metri cubi di gas a partire dall’inizio del 2026, dopo il collegamento di ulteriori gasdotti.

Esporta i restanti 110 miliardi di metri cubi in una seconda fase che inizierà dopo il completamento del progetto di espansione di Leviathan e la costruzione di un nuovo gasdotto di trasmissione da Israele all’Egitto attraverso Nitzana in Israele, ha detto NewMed.

L’espansione di Leviathan, ha detto, dovrebbe consentire la produzione e le forniture all’interno di Israele e ai suoi vicini fino al 2064. Nello stesso tempo il gas offshore sta diventando un’importante arma diplomatica di Israeel nei confronti anche dei paesi del Mediterraneo orientale meno ricchi di gas. Questa fornitura spiega anche il desiderio del Cairo di mantenere buoni rapporti con Israele.