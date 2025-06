Secondo un rapporto confidenziale dell’Osservatorio nucleare dell’ONU, l’Iran ha ulteriormente aumentato la produzione di uranio altamente arricchito, mentre il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato sabato che Teheran considera le armi nucleari “inaccettabili”.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), visionato dall’AFP, l’Iran ha aumentato notevolmente le sue scorte di uranio arricchito fino al 60%, vicino al livello del 90% circa necessario per le armi atomiche.

Nel suo rapporto trimestrale, l’AIEA ha dichiarato che l’Iran ha una quantità stimata di 408,6 chilogrammi (901 libbre) arricchiti fino al 60% al 17 maggio, con un aumento di 133,8 chilogrammi (295 libbre) rispetto all’ultimo rapporto di febbraio.

La quantità totale di uranio arricchito dell’Iran supera ora di 45 volte il limite autorizzato dall’accordo del 2015 con le potenze mondiali ed è stimata in 9.247,6 chilogrammi (20.387 libbre).

“L’aumento significativo della produzione e dell’accumulo di uranio altamente arricchito da parte dell’Iran, l’unico Stato non dotato di armi nucleari a produrre tale materiale nucleare, è fonte di grave preoccupazione”, ha dichiarato l’AIEA.

In un rapporto approfondito separato, l’AIEA ha criticato la cooperazione “meno che soddisfacente” di Teheran nell’esame del suo programma nucleare, sottolineando in particolare la mancanza di progressi da parte dell’Iran nella spiegazione del materiale nucleare trovato in siti non dichiarati.

In disaccordo sull’arricchimento dell’uranio

Il rapporto giunge mentre Teheran porta avanti i delicati negoziati con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare.

I governi occidentali sospettano da tempo che l’Iran stia cercando di sviluppare una capacità di armamento nucleare per contrastare l’arsenale, ampiamente sospettato ma non dichiarato, del suo acerrimo nemico, Israele.

A seguito del rapporto dell’AIEA, sabato Israele ha accusato l’Iran di essere “totalmente determinato” a dotarsi di armi nucleari.

“Un tale livello di arricchimento esiste solo nei Paesi che perseguono attivamente le armi nucleari e non ha alcuna giustificazione civile”, ha dichiarato l’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

Araghchi ha tuttavia ribadito la posizione di lunga data del Paese, affermando che Teheran considera le armi nucleari “inaccettabili”.

“Se la questione è quella delle armi nucleari, sì, anche noi consideriamo questo tipo di arma inaccettabile”, ha detto Araghchi, principale negoziatore iraniano nei colloqui, in un discorso televisivo. “Siamo d’accordo con loro su questo punto”.

Le osservazioni di Araghchi sono giunte un giorno dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’Iran “non può avere un’arma nucleare”, esprimendo al contempo la speranza di raggiungere presto un accordo.

Giovedì scorso, Araghchi ha criticato quelle che ha definito “speculazioni mediatiche” secondo cui le due parti sarebbero vicine a un accordo, affermando di non essere “sicuro che” un accordo sia “imminente”.

L’Iran ha tenuto cinque cicli di colloqui con gli Stati Uniti alla ricerca di un nuovo accordo che sostituisca quello con le principali potenze, abbandonato da Trump durante il suo primo mandato nel 2018.

Non è ancora stata annunciata una data o una sede per il prossimo round, ma Araghchi ha detto mercoledì di aspettarsi un annuncio dal mediatore Oman nei “prossimi giorni”.

I due governi sono in disaccordo sul programma di arricchimento dell’uranio dell’Iran, che Washington ha detto che deve cessare, ma che Teheran insiste che è un suo diritto in base al Trattato di non proliferazione nucleare.

Colloqui molto buoni

Ciononostante, Trump ha dichiarato mercoledì che “stiamo avendo degli ottimi colloqui con l’Iran”, aggiungendo di aver avvertito il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non colpire le strutture nucleari del Paese, poiché non sarebbe “appropriato in questo momento”.

Israele ha ripetutamente minacciato azioni militari, dopo aver colpito le difese aeree iraniane durante due scambi di fuoco lo scorso anno.

Trump non ha escluso un’azione militare, ma ha detto di volere prima un accordo con lo spazio, e ha anche affermato che Israele, e non gli Stati Uniti, prenderebbe la guida di eventuali attacchi.

Trump ha adottato una politica di “massima pressione” nei confronti di Teheran dopo aver abbandonato l’accordo del 2015 e ha reimposto le ampie sanzioni che l’accordo aveva eliminato in cambio di restrizioni controllate dalle Nazioni Unite sulle attività nucleari dell’Iran.

L’Iran ha continuato a onorare l’accordo per un anno, ma poi ha iniziato a ridurre il proprio rispetto dei termini.

Da allora, l’Iran ha accumulato la più grande riserva di uranio altamente arricchito di qualsiasi altro Stato senza un arsenale nucleare.

L’uranio arricchito fino al 60% è ben oltre il limite del 3,67% fissato dall’accordo del 2015 e utile per le attività nucleari civili. Non è ancora però il livello del 90% che è normalmente rischiesto per le attività militari.

Nei giorni scorsi, Teheran ha dichiarato che se si raggiungesse un accordo, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di permettere agli ispettori statunitensi di unirsi alle squadre dell’Osservatorio nucleare delle Nazioni Unite che controllano il rispetto dei termini dell’accordo.

Il capo del Nucleare Mohammad Eslami ha detto che l’Iran “riconsidererà la possibilità di accettare gli ispettori americani attraverso l’Agenzia (AIEA)” se “verrà raggiunto un accordo e le richieste dell’Iran verranno prese in considerazione”. Una proposta potenzialmente interessante fatta dall’Iran è quella di un “Consorzio” nucleare fra Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e la partecipazione esterna anche degli USA che guidi l’arricchimento dell’uranio con finalità civili e in modo controllato.