L’Iran, partner strategico della Russia nella guerra in Ucraina e nei settori economici, si trova oggi isolato di fronte all’escalation militare con Israele. A meno di sei mesi dalla visita del presidente iraniano Massoud Peseschkian a Mosca, dove è stato siglato un accordo di cooperazione globale, il Cremlino sembra voltare le spalle a Teheran. La recente guerra aperta tra Israele e Iran, culminata nel bombardamento di un’emittente statale iraniana, ha rivelato la fragilità di questa alleanza.

L’Iran ha fornito droni e missili alla Russia, contribuendo significativamente al suo sforzo bellico in Ucraina. In cambio, Mosca ha offerto collaborazione economica e tecnologica, come la costruzione di una centrale nucleare da parte di Rosatom. Tuttavia, il partenariato strategico non include obblighi militari, e la Russia si è limitata a una posizione di neutralità. Vladimir Putin ha espresso condoglianze a Peseschkian e critiche agli attacchi israeliani, ma l’unica misura concreta è stata un’offerta di mediazione tra Tel Aviv, Teheran e Washington, accolta positivamente da Donald Trump. Nessun supporto militare o politico tangibile è arrivato da Mosca.

Il Cremlino sembra perseguire interessi più ampi. L’aumento del prezzo del petrolio (+15 dollari al barile) e la distrazione internazionale dalla guerra in Ucraina sono vantaggi immediati. Inoltre, Putin ambisce a un ruolo di mediatore in Medio Oriente, rafforzando l’influenza russa nella regione. La Russia mantiene rapporti stretti con Israele, dove il 15% della popolazione ha radici nell’ex Unione Sovietica, e con le monarchie del Golfo, come l’Arabia Saudita, che offrono opportunità di investimento ben maggiori rispetto all’Iran, con un commercio bilaterale limitato a 4-5 miliardi di dollari annui.

L’Iran, al contrario, si trova in una posizione di debolezza. I suoi sistemi di difesa, come gli obsoleti S-300 forniti dalla Russia, non possono competere con l’aviazione israeliana e non lo hanno fatto, lasciando lo spazio aereo iraniano sotto il controllo di Tel Aviv. La dipendenza di Mosca dalle armi iraniane è diminuita, con la produzione interna di droni Shahed ormai localizzata. Inoltre, la Russia non desidera un Iran nuclearizzato, come dimostrato dal suo ruolo nei negoziati dell’accordo nucleare del 2015 e la sua proposta di acquisire l’uranio arricchito iraniano. .

Tutta la solidarietà iraniana verso la Russia, i patti economici e l’invio di droni non hanno retto l’attacco israeliano. Per una serie di buoni motivi – dagli interessi economici con le monarchie del Golfo al desiderio di mantenere un equilibrio regionale – Mosca ha scelto la cautela, lasciando Teheran isolata. Nei rapporti internazionali, la gratitudine è una merce rara, e l’Iran sta pagando il prezzo di un’alleanza che, alla prova dei fatti, si è rivelata più di facciata che con profonde radici.