Secondo quanto riportato da Bloomberg, citando dati di Vortexa, le esportazioni di petrolio greggio dall’Iran verso il suo principale acquirente, la Cina, sono diminuite il mese scorso a causa delle sanzioni più severe imposte dagli Stati Uniti e della manutenzione delle raffinerie.

Secondo tali dati, l’Iran ha spedito poco più di 1,1 milioni di barili di greggio al giorno verso la Cina, il 20% in meno rispetto alle esportazioni di maggio 2024. Rispetto ad aprile, il dato di maggio è inferiore di circa 400.000 barili al giorno. Tuttavia, i dati non sono del tutto certi, poiché le petroliere che trasportano greggio iraniano all’estero utilizzano una serie di stratagemmi per nascondere la loro origine e la loro rotta.

Kpler ha recentemente riferito che un numero crescente di petroliere che trasportano petrolio iraniano verso la Cina stanno ora spegnendo i dispositivi di localizzazione che nascondono la loro posizione.

“I trasferimenti da nave a nave sono stati utilizzati per mascherare l’origine di quei carichi”, ha dichiarato la scorsa settimana un analista di Kpler a Bloomberg. “Ora stanno spegnendo i segnali per periodi più lunghi, in modo che sia ancora più difficile risalire alla fonte di quei flussi, che è l’Iran”, ha aggiunto Muyu Xu.

In futuro, i flussi di petrolio dall’Iran alla Cina dovrebbero rimanere più deboli del solito a causa della manutenzione delle raffinerie, secondo un analista di Vortexa, il quale ha affermato che “la manutenzione stagionale delle raffinerie, […] dovrebbe ora protrarsi fino a luglio”. Le raffinerie cinesi hanno inoltre fatto scorta di greggio iraniano a basso costo all’inizio dell’anno, prima che Washington inasprisse le sanzioni, quindi i loro livelli di scorte dovrebbero essere abbastanza confortanti per il momento.

La Cina è il principale acquirente di petrolio iraniano, con le raffinerie private del Paese che acquistano la maggior parte del greggio iraniano soggetto a sanzioni. Le due parti hanno instaurato un rapporto commerciale vantaggioso per entrambe. L’Iran può vendere il suo greggio che quasi tutti gli altri evitano, mentre le raffinerie indipendenti cinesi, le cosiddette “teapots”, ottengono petrolio a basso costo. nello stesso tempo la Cina ormai sta comprando anche petrolio scontato dal Venezuela, e questo viene a presentare una concorrenza per il petrolio iraniano.

Gli Stati Uniti e l’Iran stanno attualmente negoziando un nuovo accordo nucleare che potrebbe portare all’abolizione delle sanzioni da parte dell’amministrazione Trump, ma affinché ciò avvenga, l’Iran dovrebbe accettare di sospendere completamente qualsiasi attività di arricchimento dell’uranio. Teheran ha indicato di non essere disposta a farlo. Il risultato potrebbe essere un irrigidimento delle sanzioni secondarie verso chi acquista il petrolio di Teheran.