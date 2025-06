Gli investitori stanno investendo in argento e platino alla ricerca di “alternative all’oro” e di coperture contro il dollaro statunitense, facendo salire alle stelle i prezzi di entrambi i metalli.

Con lo status del dollaro statunitense come bene rifugio per il capitale globale minacciato, l’oro ha registrato un rialzo storico, con un aumento del 25% dall’inizio dell’anno, poiché gli investitori lo utilizzano come copertura contro l’incertezza.

Tuttavia, tra i timori che l’oro possa ora essere sopravvalutato, altri metalli prezios i come l’argento e il platino stanno iniziando a recuperare terreno. I prezzi dell‘argento hanno raggiunto il massimo degli ultimi 13 anni e quelli del platino sono ai livelli più alti degli ultimi quattro anni, con entrambi i metalli in rialzo di oltre il 10% questo mese.

“L’oro è la copertura preferita per il dollaro, e questa è la prossima iterazione di tale operazione”, ha affermato Nicky Shiels, intervistato dal FT, analista presso MKS Pamp, una raffineria di lingotti. “L’oro è quasi raddoppiato [negli ultimi due anni] e ora ci si chiede: ‘cosa succederà dopo?’.

Shiels ha affermato che le preoccupazioni relative all’eccessivo indebitamento del governo statunitense stanno spingendo gli investitori a cercare alternative al dollaro.

L’argento, utilizzato nelle monete e nei processi industriali, è sulla buona strada per registrare il miglior mese in oltre un anno, con prezzi attualmente superiori a 36 dollari l’oncia.

Gli investimenti in fondi negoziati in borsa garantiti dall’argento hanno registrato una forte accelerazione, con oltre 300 tonnellate di afflussi finora nel mese di giugno, rispetto alle 150 tonnellate del mese scorso.

“Sembra proprio un recupero del platino e dell’argento rispetto all’oro”, ha affermato Suki Cooper, analista dei metalli preziosi presso Standard Chartered. Del resto ora il rapporto Oro Argento è a 93, contro una media storica di 65. quindi l’argento appare particolarmente conveniente.

A differenza dell’oro, l’argento e il platino hanno importanti usi industriali e la domanda di entrambi i metalli dovrebbe superare l’offerta quest’anno.

L’argento è utilizzato in processi di produzione quali la saldatura e la fabbricazione di pannelli solari, nonché nelle batterie e nei rivestimenti per il vetro.

I prezzi del platino hanno raggiunto un massimo di 1.273 dollari l’oncia questa settimana, con un aumento del 18% dall’inizio del mese, rendendo giugno il mese migliore per il platino dal 2008.

Secondo i dati del World Platinum Investment Council, la domanda di platino metallico è ripartita tra catalizzatori per autoveicoli (40%), gioielleria (26,5%) e altre applicazioni industriali (26%).

L’adozione più lenta del previsto dei veicoli elettrici è stata una manna per la domanda di platino, poiché sia le auto a benzina che quelle ibride utilizzano il platino nei loro convertitori catalitici.

I prezzi elevati dell’oro hanno anche stimolato la domanda di gioielli in platino come alternativa per i consumatori. Le importazioni cinesi di platino hanno registrato un aumento ad aprile, indicando un rinnovato interesse per i gioielli in platino in quel Paese.

Il platino stava affrontando il terzo anno consecutivo di deficit strutturale e i prezzi stavano appena iniziando a salire in risposta a tale deficit, poiché le scorte di platino disponibili erano state recentemente esaurite, ha affermato Cooper.

“Prevediamo che sia l’argento che il platino registreranno un deficit piuttosto grave nel 2025”, ha affermato Cooper. “Ci sono quindi presupposti per un ulteriore rialzo”.

Quindi non c’è solo l’oro come bene rifugio: altri metalli preziosi possono essere accompagnati a quello più famoso, permettendo un minimo di diversificazione che dovrebbe garantire un minimo dai rischi di una concentrazione eccessiva delle riserve.