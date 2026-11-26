Il mercato dell’intelligenza artificiale per le imprese ha un problema di cui si parla poco: il costo di partenza. Gli strumenti generici arrivano vuoti. Per diventare utili vanno riempiti con i documenti dell’azienda, istruiti sul linguaggio del mestiere e mantenuti aggiornati, impresa per impresa. È un lavoro che non compare nel prezzo di listino e spiega buona parte dei progetti finiti nel cassetto dopo la fase sperimentale.

Spostare il costo a monte

In alcuni settori quel costo è proibitivo. La distribuzione assicurativa è un caso da manuale: i prodotti sul mercato sono centinaia, ognuno ha più edizioni che si succedono nel tempo, e le condizioni contrattuali sono documenti lunghi che cambiano nei dettagli. Chiedere a un’agenzia di caricare quel materiale e tenerlo aggiornato significa chiederle un lavoro che non ha né tempo né personale per fare.

È lo spazio in cui si muovono alcuni operatori italiani, che quel costo lo spostano a monte e se lo prendono in carico come fornitori. Velia, piattaforma sviluppata dalla società Blusail Technologies, arriva con la documentazione di una quarantina di compagnie già caricata, circa 1.400 set informativi ordinati per compagnia, ramo, prodotto ed edizione, con la versione in corso in evidenza, e la mantiene aggiornata. L’agenzia deve solo aggiungere quello che è suo: i preventivi e le polizze dei clienti, e il proprio modo di lavorare, che la piattaforma impara e non dimentica.

Dal modello linguistico alla base documentale

Sul piano industriale il passaggio è interessante perché sposta il valore. Il modello linguistico è una materia prima accessibile a chiunque, acquistabile a consumo; quello che distingue un fornitore dall’altro è il lavoro editoriale e di manutenzione su base documentale di settore. Un’attività continuativa, poco spettacolare, difficile da replicare in fretta, molto simile a quella che da decenni regge le banche dati professionali, giuridiche o fiscali. Chi la fa bene costruisce una posizione che non dipende da quale modello sarà di moda l’anno prossimo. Per l’agenzia il vantaggio si misura già nel primo giorno di utilizzo, perché si fanno domande invece di caricare documenti.

Per gli intermediari il cambio di prospettiva è notevole. Dopo una prima stagione di insurtech rivolta al consumatore finale e costruita intorno all’idea di accorciare la catena distributiva, la tecnologia torna a lavorare per la rete invece che contro di essa. Quanto rapidamente un settore tradizionalmente prudente deciderà di adottarla è un’altra questione, e si vedrà nei bilanci dei prossimi esercizi.