Intelligenza Artificiale e venti di guerra: il faccia a faccia tra Trump e Xi sulle armi del futuro

Mentre l’attenzione dei mercati globali è concentrata sui prezzi dell’energia scossi dalla guerra tra Stati Uniti e Iran, la visita del Presidente americano Donald Trump in Cina mette al centro del tavolo una questione ancora più profonda. Non si tratta solo di accordi commerciali o di petrolio, ma di algoritmi. L’incontro tra Trump e Xi Jinping punta infatti i riflettori sulla nuova, pericolosa e imprevedibile, corsa agli armamenti: l’impiego dell’Intelligenza Artificiale (IA) in campo militare, di cui poco si discute, ma che potrebbe rivoluzionare il futuro e in modo imprevedibile.

Il conflitto in Medio Oriente ha trasformato i moderni teatri di guerra in banchi di prova per le nuove tecnologie. Le forze armate americane stanno utilizzando l’IA su una scala che non ha precedenti. L’uso di sistemi avanzati come il Maven Smart System di Palantir è ormai una realtà: questi programmi raccolgono enormi quantità di dati da fonti diverse, li analizzano in tempo reale e suggeriscono ai generali le operazioni migliori. È un vantaggio pratico enorme, a cui Pechino guarda con grande attenzione.

La risposta di Pechino: l’esercito “intelligente”

La Cina non sta a guardare. L’obiettivo ufficiale, scritto in modo chiaro nei documenti strategici della difesa cinese dal 2019, è quello di rendere le forze armate sempre più “intelligenti”. Gli analisti asiatici sono realisti e ammettono che, al momento, esiste ancora un distacco rispetto alle capacità americane. Tuttavia, l’esercito cinese sta investendo pesantemente per chiudere questo divario.

Ecco alcuni esempi pratici di come Pechino sta integrando l’IA:

Difesa Navale Avanzata: La marina cinese ha dotato la sua fregata lanciamissili Qinzhou di un algoritmo progettato per coprire i “punti ciechi” durante gli attacchi aerei. Gli esperti militari considerano questa nave un salto di qualità che la posiziona tra i mezzi più avanzati oggi in servizio.

La marina cinese ha dotato la sua fregata lanciamissili Qinzhou di un algoritmo progettato per coprire i “punti ciechi” durante gli attacchi aerei. Gli esperti militari considerano questa nave un salto di qualità che la posiziona tra i mezzi più avanzati oggi in servizio. Gestione di Sciami di Droni: A gennaio, un centro di ricerca militare cinese ha testato l’uso dell’IA per guidare ampi gruppi di veicoli senza pilota. In un test trasmesso in televisione, un solo soldato è stato in grado di controllare e supervisionare circa 200 droni autonomi nello stesso momento.

A gennaio, un centro di ricerca militare cinese ha testato l’uso dell’IA per guidare ampi gruppi di veicoli senza pilota. In un test trasmesso in televisione, un solo soldato è stato in grado di controllare e supervisionare circa 200 droni autonomi nello stesso momento. Dominio dello Spazio e del Web: Come notano gli esperti dell’Australian Strategic Policy Institute, l’IA è fondamentale per gestire manovre complesse dei satelliti nello spazio e per pianificare in frazioni di secondo operazioni contro le reti informatiche avversarie.

Il rischio di macchine troppo veloci

Il nodo centrale dei colloqui non è stabilire chi abbia il computer migliore, ma come evitare disastri per un’incomprensione fra sistemi. L’IA permette alle macchine di osservare la situazione, decidere e agire a una velocità impossibile per la mente umana. Se i sistemi automatizzati di due potenze mondiali dovessero scontrarsi, potrebbero innescare un conflitto totale in pochi millisecondi, prima ancora che un essere umano possa accorgersene e premere il pulsante di arresto.

Per questo motivo, gli sforzi diplomatici puntano a creare linee guida di sicurezza. Un passo avanti è l’intesa discussa nel 2024: un patto per garantire che la decisione finale sull’uso delle armi nucleari rimanga un’esclusiva degli esseri umani, escludendo i computer.

Le ricadute di questa corsa tecnologica sono evidenti. I grandi capitali governativi si stanno spostando dai carri armati ai server, arricchendo i giganti del software e dei semiconduttori. In un mondo in cui i microchip decidono le sorti delle nazioni, stabilire delle regole chiare per l’Intelligenza Artificiale militare è l’unica via per mantenere una certa stabilità globale.